微塑膠｜用1類容器叮食物微塑膠飆125倍！致癌損腦6壞處＋5招預防

你家是不是也有這個習慣：中午沒吃完的毛血旺、紅燒肉，連湯帶塑料外賣盒塞冰箱，晚上拿出來直接擰開微波爐，「叮——」一聲，連碗都省得洗了。打住！以後千萬別這麼幹了！



這不是在省事，這是在給自己「吃塑料（塑膠）」。近日，浙江大學一項最新研究指出，這樣用微波爐加熱塑料盒，其釋放出的微塑料數量，直接飆升到正常情況下的125倍，相當於在給自己「下毒」。

5招避開微塑膠傷害（01製圖）

5個習慣減少微塑膠的攝入👇👇👇

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微波爐加熱塑料盒，微塑料釋放飆升125倍

有的人覺得，「外賣餐盒是專用塑料」，加熱一下能有多大影響？2026年3月，浙江大學研究團隊在國際期刊《科學進展》上發表的一項研究發現，只要把帶油的塑料外賣盒放進微波爐加熱3分鐘，釋放出的微塑料數量，直接飆升到只裝水加熱時的125倍！①

為了更貼近我們真實的生活場景，研究人員專門買了市面上銷量超百萬的外賣盒（就是我們最常用的聚丙烯PP、聚乙烯PE的塑料盒）。完全模擬大家加熱外賣的場景：一組餐盒裝大豆油，模擬油膩飯菜（麻辣香鍋、水煮魚）；另一組裝水作為對照，用800瓦的微波爐分別加熱1、3、5分鐘。

實驗結果出乎很多人意料：

聚丙烯（PP）材質的盒子加熱油脂3分鐘，微塑料釋放量是裝水加熱的29倍。

聚乙烯（PE）材質的盒子更誇張，直接飆升到125倍！



不止微塑料，重金屬釋放同樣出乎意料：加熱後，油脂中的銅、鉛、鋅含量，分別比水中高出309倍、147倍、80倍。①②

這些微塑料本就容易進入人體組織、穿透細胞，再加上被油脂包裹，毒性會更高，會直接破壞細胞膜，損傷腸道。

微塑料進入人體後，會發生什麼？

1. 升高癌症風險

2024年，河南省腫瘤醫院腫瘤防治研究辦公室主任張韶凱團隊在《有害材料雜誌》期刊上發表的一項研究發現，在人體骨髓樣本中均發現含有微塑料，大多數尺寸在20~100微米之間③。該研究的通訊作者張韶凱在接受人民日報健康客戶端採訪時介紹，微納米塑料存在於人體的骨髓中，而這可能是血液腫瘤發生的又一重要危險因素。④

2. 損傷大腦功能

2025年，國際期刊《自然・醫學》上的一項研究發現，痴呆症患者的大腦樣本中微塑料濃度顯著高於正常腦組織。研究人員推測，微塑料可能通過穿透血腦屏障直接進入大腦，對神經細胞造成損傷和功能障礙。⑤

3. 增加心臟病風險

2024年，國際期刊《心臟病學研究綜述》上發表的一項研究發現，微塑料和納米塑料已經侵入頸動脈組織中，增加了心臟病、中風和死亡的風險。與那些動脈中沒有檢測到微塑料和納米塑料的人相比，檢測到這些塑料的人在未來34個月的隨訪中，發生心臟病、中風或全因死亡的風險高出4.53倍。⑥

4. 增加腦血栓風險

2025年，在《科學進展》期刊上發表的一項研究證實，微塑料顆粒會被免疫細胞吞噬，通過血液流動，最終停留在大腦的血管中，從而造成細胞阻塞、誘導腦血栓，並導致神經行為異常。⑦

5. 增加腸道疾病風險

2021年發表在國際期刊《環境科學與技術》上的研究發現，炎症性腸病患者糞便微塑料水平明顯高於健康人。而且體內的微塑料含量過高，可能會加劇腸道炎性反應，誘發腹瀉、腹痛甚至直腸出血。⑧

6. 脫髮、加速衰老

2024年，刊發在國際期刊《環境國際》的一項研究發現，聚苯乙烯微塑料會提高氧化應激水平，損傷毛囊，加重脫髮，同時還會損傷皮膚，加速衰老。⑨

減少微塑料的攝入，這5個習慣要抓緊改

1. 加熱飯菜儘量用玻璃／陶瓷碗

絕大多數普通塑料容器（包括外賣盒、保鮮盒、保鮮膜）在微波爐高温下會加速變形、分解，這個過程中會釋放大量微塑料和化學物質到食物中。即使是標有「微波爐適用」的塑料，長期或高温使用也存在風險。油性、酸性食物更容易促進塑料成分遷移。

2. 一次性塑料餐具能少用就少用

但凡需要接觸食物的，尤其是熱食的用品，都儘量不用塑料的，優先選擇不鏽鋼、玻璃、木質、硅膠製品。另外，不粘鍋也是容易被忽略的「微塑料」殺手。一旦塗層出現劃痕，就要立刻換掉，否則會隨烹飪逐漸破損並釋放大量微塑料。

3. 儘量自己燒水喝、少喝瓶裝水

上海市第六人民醫院全科醫學科副主任醫師郭躍武2025年接受上觀新聞採訪時建議，日常儘量減少塑料瓶裝水的飲用，多喝加熱沸騰後的白開水。因為自來水經過加熱沸騰後，其中的大多數微塑料顆粒會隨着水中的雜物沉澱下來。⑩

4. 吃海鮮時儘量不吃動物的內臟

微塑料會通過海洋環境進入海洋生物體內，在腸道、肝臟等內臟組織中的微塑料含量較高。因此，吃海鮮等海產品時，建議提前去除這些內臟部位，減少微塑料攝入。⑪

5. 喝茶儘量不用塑料材質的茶包

日常泡茶時，要儘量避免購買和使用塑料材質的茶包，尤其是那種摸起來滑溜溜、類似絲綢質感的塑料茶包。優先選擇散茶或使用不鏽鋼、玻璃材質的茶濾網，也可以選擇紙質茶包、棉質茶包。

寫在最後

微塑料的威脅真實存在，但不必焦慮恐慌。真正能保護我們的，從來不是極端改變生活，而是改掉那些「圖省事」 的小習慣：把塑料飯盒換成玻璃，出門自帶水杯，熱飯多花一分鐘換個容器……這些小小的改變，都讓身體少一點 「塑料負擔」。

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本文綜合自：

①Xie R, Yilihan G, Chen Q, et al. Oil-Coated Nanoplastics Induce Rapid Membrane Disruption and Severe Intestinal Injury. Adv Sci (Weinh). Published online March 18, 2026. doi:10.1002/advs.202520935

②2026-03-30生物谷《塑料盒+油+加熱，堪稱「隱形殺手」！最新研究表明：食用油+加熱讓外賣盒微塑料釋放飆升125倍，毒性增4倍，長期攝入還會損傷腸道健康》

③Xiaoli Guo, Lin Wang, Xiaoyang Wang, et al. Discovery and Analysis of Microplastics in Human Bone Marrow. Journal of Hazardous Materials, 2024, 20, 135266.

④2024-08-02人民日報健康客戶端《人體骨髓中存在微塑料！或是血液腫瘤發生的重要危險因素》

⑤Nihart AJ, Garcia MA, El Hayek E, et al. Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains. Nat Med. 2025 Feb 3. doi: 10.1038/s41591-024-03453-1.

⑥R. M .Microplastics and nanoplastics in atheromas and cardiovascular events[J].Cardiology Research Review, 2024(112)

⑦Haipeng Huang et al. ,Microplastics in the bloodstream can induce cerebral thrombosis by causing cell obstruction and lead to neurobehavioral abnormalities.Sci. Adv.11,eadr8243(2025).

⑧Yan Z , Liu Y , Zhang T ,et al.Analysis of Microplastics in Human Feces Reveals a Correlation between Fecal Microplastics and Inflammatory Bowel Disease Status[J]. 2021.DOI:10.3410/f.741356519.793590804.

⑨Li Q, Jiang L, Feng J, et al. Aged polystyrene microplastics exacerbate alopecia associated with tight junction injuries and apoptosis via oxidative stress pathway in skin. Environ Int. 2024;186:108638. doi:10.1016/j.envint.2024.108638

⑩2025-01-22上觀新聞《你每天吃多少「微塑料」？這些習慣都是「加塑器」》

⑪2025-02-26上海疾控《無處不在的微塑料，我該拿你怎麼辦？》



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