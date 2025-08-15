網購注意｜囤積紙箱可能令你家「甲醛超標」！4方法減少污染風險

有一種污染物，經常出現在新聞報道中，它就是甲醛。



雖然我們都知道甲醛有毒，有時候卻可能無意間通過紙箱子將它帶到了身邊。這到底是怎麼回事呢？今天咱們就來聊聊。

囤積紙箱令甲醛超標？如何減少家中的甲醛來源

【懶人包】如何減少家庭中的甲醛來源：

這種東西 別在家囤

近期有記者用甲醛濃度檢測儀隨機在吉林長春市的快遞驛站進行測試，對甲醛檢測的個別數值甚至是該標準的7倍之多，罪魁禍首就是紙箱和包裝。

紙製品生產過程中常添加膠黏劑或塗層以增強強度、防潮和耐水。例如用於製作瓦楞紙箱的濕強膠，傳統的添加劑絕大部分屬於三醛樹脂類添加劑，三醛樹脂類添加劑是指脲醛樹脂（UF）、酚醛樹脂（PF）、三聚氰胺甲醛樹脂（MF）及其改性膠黏劑。

此類添加劑因其滲透力不夠，難以滿足高強紙、施膠紙及特殊紙張的貼合要求，且大都含有甲醛，在市場上的佔有份額正逐步縮減，但目前仍在廣泛使用。工業資料顯示，生產商曾將膠黏劑中「遊離甲醛」的含量從約0.3%降低到低於0.1%，以符合國際法規。但這也意味着新紙箱在封裝或存放過程中，仍可能緩慢釋放甲醛。

因此，當大量新紙箱、牆紙或塗有防水層的紙製品堆放在狹小空間，就有可能造成甲醛污染，尤其在高温、高濕環境下，甲醛揮發速度會加快。

【延伸閱讀】石硤尾新開張自提點被誤傳結業惹恐慌 街坊亂摷取貨 店方已報警：

無醛不成膠？

我們可能聽說過一個說法，叫「無醛不成膠」，這是因為作為膠黏劑原料，甲醛廣泛存在於家居建材、紙製品和紡織品等多種日用品中，這句話說的就是甲醛在膠黏劑領域的重要性。

不過人們也一直在想方設法少用甲醛，現在也已經開發出了一些完全不使用甲醛的無醛膠，至此，無醛不成膠的老話自然也就過時了，更不能拿這句話當甲醛超標的藉口了。不過，因為成本等原因，現在很多膠中仍然需要用到甲醛。

那為什麼要想辦法不用甲醛呢？一個重要原因是它「毒」。甲醛（HCHO）屬於一類致癌物，已被世界衛生組織確定為致癌致畸形物質及潛在的強致突變物之一，同時也是中國有毒化學品優先控制名單中的物質。國家標準《室內空氣質量標準》（GB/T 18883-2022）規定，甲醛一小時平均濃度不得高於0.08 mg/m³，而含有甲醛的材料若大量使用或通風不良，室內濃度會顯著上升，所以紙箱子堆多了又不好好通風，就可能出現甲醛超標的情況。

【延伸閱讀】內地「捏捏」減壓玩具驗出甲醛嚴重超標 有玩家咳出血頭痛皮膚癢：

如何減少家庭中的甲醛來源

下面咱們重點聊聊該如何減少家庭中甲醛污染的風險，我們可以做這些事：

1. 選購低排放產品

首先自然是要重視裝修方面的問題，購買傢俱或裝修材料時，根據國家強制標準《室內裝飾裝修材料人造板及其製品中甲醛釋放限量》（GB 18580—2025）和《人造板及其製品甲醛釋放量分級》（GB/T 39600-2021），室內人造板的人造板甲醛釋放標準分級為幾級，應選擇E1級及以上材料，而板材製品應達到E0級。

2. 避免囤積新紙箱

新拆封的快遞紙箱、尼龍袋等包裝含有膠黏劑和印刷塗層，應儘快清理或放置在通風處使其散味，或者直接在快遞站拆掉包裝並扔掉，不宜長期囤積於卧室或狹小空間。

3. 加強通風

甲醛釋放量與温度和濕度正相關。開窗通風、使用排風扇或空氣淨化器，可降低室內甲醛濃度。

4. 定期檢測

若懷疑室內有甲醛污染，可使用經認證的檢測儀器或委託專業機構檢測。

可能有些朋友讀到這兒，看紙箱的眼神都不對了，不過這裏也要指出，目前也有許多紙箱使用的是澱粉基膠黏劑或聚乙烯醇膠，其遊離甲醛含量已顯著降低。而微量甲醛普遍存在於空氣、水和食物中，人體代謝也會產生少量甲醛，並能迅速分解排出。因此，談到甲醛的毒性，我們也要考慮劑量，如果紙箱數量不多且在乾燥環境下，那麼在家中短期放置是不要緊的，正常通風即可大大降低風險。

但如果將大量新紙箱堆放在密閉卧室，加上高温潮濕季節未及時通風，甲醛濃度可能升高並超過標準，因此需引起重視。此外不只是紙箱，夏季高温環境下，塑料包裝、某些塑膠徽章、玩具也可能釋放有毒物質，如果在密閉室內堆積過多同樣可能導致健康問題。

總體而言，科學地管理家中紙製品，合理通風，選購低排放材料，可以有效控制甲醛風險，保障室內空氣安全。說了這麼多，其實大家記住兩句話就行：

紙箱莫往家裏囤，遇事不決勤通風。

