用豆包預約壽司郎？到現場先知要無效　網民：唔叫豆包幫你埋單？

AI 聊天機械人愈來愈普及，不少人已習慣用 AI 查資料、寫文、規劃行程，甚至處理日常生活瑣事。不過，AI 並非真正萬能，尤其涉及餐廳訂座、考試報名、官方申請等需要指定平台或真人確認的事項，更不能只憑 AI 回覆作準。近日有網民在 Threads 分享，聲稱用內地 AI 聊天機械人「豆包」預約壽司郎，AI 回應「預約確定通知」，但到場後職員表示完全沒有紀錄，事件隨即引來大量網民討論和抽水。



AI 話預約成功 到場卻無紀錄

事件源於一名網民在 Threads 分享與豆包的對話截圖。該名網民嘗試透過 AI 預約壽司郎分店晚上 7 時半兩個座位，AI 其後回應「預約確認」介面。列出門市名稱、預約日期、時間、人數，甚至預約編號。

網民信以為真，到店後向職員展示截圖，卻被告知該預約資訊完全無效，店方沒有相關紀錄，要重新在門市取票。

AI 未必真的有訂座能力

今次事件最值得注意的地方，不是 AI 生成的確認畫面有多逼真，而是很多人可能誤以為 AI 只要「講到似」，就等於事情已經完成。

一般餐廳訂座需要透過官方 App、官方網站、電話、第三方訂座平台，或者餐廳本身的系統確認。AI 聊天機械人如果沒有接入該餐廳的正式訂座系統，理論上並不能直接替用戶完成預約。它最多可以提供餐廳資料、教你去哪裡預約，或者草擬查詢內容，但不能憑空把座位寫進店方系統。

所以，即使 AI 給出「預約成功」、「已提交」、「已同步系統」等字眼，用戶都應該先確認是否有官方通知、短訊、電郵或 App 內紀錄。否則到現場才發現無效，最終只會白行一趟。

AI 幻覺：講得肯定不代表是真的

這類情況其實可歸類為 AI 常見的「幻覺」問題。簡單來說，AI 有時會生成看似合理、語氣肯定、格式完整的內容，但實際上並不真實。它可能會編出不存在的預約、虛構的編號，甚至用很正式的語氣令人相信事情已經完成。

什麼是AI幻覺？央視曝光：

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網民抽水：唔叫豆包幫你埋單？

事件曝光後，不少網民都覺得荒謬。有網民質疑為何會在豆包上預約壽司郎，也有人笑指既然相信 AI 可以訂座，不如叫 AI 一併幫你食壽司、幫你埋單。AI 的發展迅速，甚至不少人會當 AI 是朋友一樣聊天，有什麼問題不懂也問 AI，而且沒有反覆驗證。看來，不用多幾年，就能看到過度依賴 AI 的問題。