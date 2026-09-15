19歲女與男友黃河邊爭執後失蹤 1個月後下游現遺體 警方不立案
撰文：深圳衛視
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一名少女晚上與25歲的男友去黃河邊約會發生爭執後失蹤，失蹤近一個月後，遺體在下游的河南開封水域發現。9月14日，內媒記者從河南新鄉的程女士處獲悉，她女兒的遺體已於9月12日火化。
9月14日，程女士告訴記者，女兒的遺體被沖到了河南開封，於7月4日被人發現，死因為溺水身亡，目前做完屍檢後遺體已火化。警方審查後認為，現有證據無法證實犯罪事實發生，最終不予立案。
程女士稱，事發時現場除了女兒男友以外，並無其他目擊者。對於女兒溺水身亡的原因，她仍有疑慮，之後會對警方申請覆議。
對此，河南新鄉市公安局平原城鄉一體化示範區分局民警回應稱，相關案情無法對外透露。
此前報道
6月10日，據河南廣播電視台民生頻道《小莉幫忙》報道，河南新鄉，程女士稱女兒今年19歲，女兒的男友比其大很多，6月6日男友帶女兒去黃河邊玩，據說兩人發生爭執後女兒就往黃河邊走，隨後其男友開車離開現場，「他自稱走時女兒已從岸上下去，將她的手機跟包放到了岸邊，再返回時女兒已經不見蹤影」，希望網友或附近的朋友能提供線索。記者了解到，男方已被帶到派出所詢問，目前民警已經介入調查。
女子家屬稱她父親在她3歲時因意外去世，孩子可能缺少父愛，事發後男方及其家人一直未露面。
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