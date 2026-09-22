9月17日，「2歲女孩洗澡被獨自留浴室重度燙傷」話題衝上內地熱搜，引發關注。「媽媽，我痛死了，我醫不好了，我們回去吧。」很難想像，這樣一句令人心酸話出自一名2歲多小女孩之口。



近日，福建漳州一醫院燒傷整形科收治了1例2歲多女童，因獨自留置浴室而導致重度燙傷，洗澡過程中站在「獨立洗澡神器」上，被父母短暫單獨留置浴室，因好奇誤觸水龍頭，將水溫調至70℃左右，高溫熱水持續淋燙約兩分鐘，造成全身多部位大面積重度燙傷。

入院時，女童創面損傷嚴重，軀幹、四肢、臀部等多部位燙傷，因劇烈創傷及大量體液滲出，入院即出現休克狀態，病情危重。醫護團隊立即啟動緊急救治流程，全力開展搶救工作。﻿目前女童已脫離危險，病情基本穩定。

本次意外，主要因幼兒獨自留置浴室導致悲劇發生，對此燒傷整形科醫生提醒：幼兒好奇心強、自我防護能力不夠，浴室屬於居家高風險區域，存在高溫熱水、濕滑地面、電器設備複雜等多重安全隱患。任何短暫離開、心存僥倖的監護空檔，都可能造成不可逆的嚴重傷害。

1. 洗澡全程應寸步不離﻿嬰幼兒，洗浴全過程必須專人貼身看護，嚴禁將孩子單獨留在浴室。如需臨時離開，須將孩子一同帶離，杜絕無人看管情況；

2. 嚴控家庭熱水溫度，﻿建議家庭熱水器最高水溫設置為48℃以下。水溫超過50℃即可快速造成兒童燙傷，70℃熱水可瞬間造成深度燙傷；

3. 強化居家安全防護，﻿做好水龍頭安全防護、浴室防滑措施，日常加強兒童安全教育，禁止幼兒私自觸碰、玩耍熱水開關。﻿



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