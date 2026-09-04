北海道沒蟑螂成傳說　1品種超耐寒已住100年　專家揭數量激增原因

日本北海道向來有「沒有蟑螂」的說法，然而這項印象恐怕早已成為過去式。近年北海道蟑螂數量增加，專家指出，氣候暖化、住宅保溫性能提升等，都可能讓「小強」更容易在北海道生存及擴散。



北海道不是沒蟑螂！3大種類早已現蹤

綜合日媒報道，北海道因氣候寒冷，加上蟑螂數量遠低於日本本州，長期流傳當地「沒有蟑螂」的說法。不過，北海道大學昆蟲學系的學者指出，北海道並非真的沒有蟑螂，只是數量較少，加上蟑螂是夜行性動物、不易被發現，導致當地民眾過去對這種昆蟲不太熟悉。

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目前北海道較常見的蟑螂包括大和蜚蠊、黑胸大蠊及德國姬蠊（俗稱德國蟑螂）3種。其中耐寒能力較強的大和蜚蠊，早在100多年前就已經在北海道部分地區現蹤。

2019年，Weathernews曾對北海道及日本東北地區民眾進行訪談調查，結果顯示，僅有4％北海道居民曾在住宅內看過蟑螂，並且目擊到的蟑螂多數為體型較小的德國蟑螂，使得北海道沒有蟑螂的傳聞甚囂塵上。

如今，北海道的「小強」問題似乎變得明顯。札幌市一間除蟲業者表示，2021年全年約接獲50件滅蟑案件，此後逐年增加，到了2025年已突破100件，是5年前的2倍以上。2026年至今，該業者也已接獲近50件除蟑委託。

不只除蟲需求增加，相關商品也賣得更好。北海道一間居家用品賣場表示，今年當地氣候相對溫和，蒼蠅、螞蟻等殺蟲劑銷量並不突出，唯獨蟑螂相關商品銷售量較去年增加7％。

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不只躲室內！耐寒「大和蜚蠊」能在戶外過冬

當地除蟲業者表示，以往處理的案例主要以德國蟑螂居多，但最近驅蟲時也開始發現過去較少碰到的大和蜚蠊。北海道害蟲防治專家指出，大和蜚蠊主要棲息於樹木並以樹液為食，耐寒能力較強，即使在北海道也能在戶外越冬。

曾被視為「蟑螂難以生存」的北海道，如今隨著氣候、住宅及物流環境改變，「北海道沒有蟑螂」的說法，恐怕愈來愈難成立。

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