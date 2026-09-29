那英即興唱《彎彎的月亮》悼劉歡　網民憂未報備被罰　官方回應

中國著名音樂家劉歡於9月25日在上海病逝，享年63歲。劉歡生前好友那英在次日晚舉行的成都演唱會上臨時加唱一首《彎彎的月亮》緬懷劉歡，網民擔心那英臨時加唱未通過審批或被罰款。



9月29日，成都文旅局通報稱，那英在演唱會現場觀眾互動環節的片段化演唱，未完整演唱該首歌曲，不屬於變更節目重新報批的情形。



那英和劉歡。（重慶晨報）

那英。（微博）

9月26日上午，對外經濟貿易大學發佈訃告：著名音樂家劉歡於2026年9月25日上午9時52分在上海不幸病逝，享年63歲。劉歡去世後，不少網友也才發現，原來劉歡、那英、孫楠等眾多知名歌手竟是師出同門。上世紀80年代，著名作曲家谷建芬曾成立聲樂培訓中心，劉歡、那英、孫楠、毛阿敏、解曉東等人均為該培訓班學員。

那英。（微博）

那英。（微博）

9月26日晚，那英成都演唱會臨時加唱劉歡的《彎彎的月亮》向他致敬。那英在舞台說：「今天早上接到了一個噩耗，我的良師益友劉歡老師，真的離開了我們，所以我想在這個舞台，唱一首他唱過的歌。」

《彎彎的月亮》由廣東作曲家李海鷹創作，是央視第一部音樂電視片《大地情語》的插曲，歌曲初衷是描繪一個美麗的珠江三角洲。劉歡看到這首歌之後很喜歡，只是覺得唱起來不過癮，於是加上了一段高音。

那英。（微博）

9月26日上午，對外經濟貿易大學發佈訃告：著名音樂家劉歡在上海不幸病逝，享年63歲。（極目新聞）

1997年香港回歸文藝晚會上，劉歡、林子祥、葉蒨文、那英、張國榮、鞏俐及譚晶等多位代表性歌手與演員聯袂合唱《團聚》。（影片截圖）

有網民擔心，那英臨時增加歌曲，若未曾通過審批可能被罰款。此前郭德綱演出主辦方與劇院就因在京劇演出中即興改編抗戰紅歌、涉嫌歪曲經典且未報備，被主管部門處以沒收及罰款處罰。

事件亦引發網民爭議，有人支持那英：「特殊情況沒有惡劣影響至於如此上綱上線，沒有人情味兒嗎？」「沒人覺得這種開演唱會演唱曲目必須提前報備的規矩很奇怪嗎？」也有人表示可以理解審批流程：「幾萬人聚集的場子，做什麼都要有流程審批，萬一有不良的煽動的，發生群體性事件怎麼辦？」

劉歡演唱《彎彎的月亮》。（網絡圖片）

那英。（微博）

官方回應：不屬於變更節目重新報批的情形

成都市文化廣電旅遊局9月29日通報：針對那英演唱會緬懷劉歡即興演唱《彎彎的月亮》一事，經核實，相關情況為那英在演唱會現場觀眾互動環節的片段化演唱，未完整演唱該首歌曲，不屬於變更節目重新報批的情形。

郭德綱改編紅歌未報備被罰

相聲演員郭德綱今年7月在武漢一場京劇演出中，即興改編抗戰著名歌曲《彈起我心愛的土琵琶》，將原詞「微山湖上靜悄悄」改為「紫禁城中靜悄悄」，並加入「我佛耶如來耶，媽咪媽咪哄」等戲謔詞句。因改編內容未在演出報備材料中體現，遭武漢市文旅局立案調查。

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其後武漢市文旅局發佈處理通報指，決定對涉事舉辦單位及演出場所給予警告及罰款合共約64.5萬人民幣，並「對涉事人員嚴肅處理」。