有片｜江蘇男熱情擁抱　妻子瞬間蹲地痛到起不來　竟斷了5根肋骨

誰能想到？一個滿含愛意的擁抱居然能令人骨折……



近日「男子一個擁抱妻子斷了5根肋骨」引發全網關注。

據媒體報道，江蘇一男子一個「熱情擁抱」，妻子瞬間蹲地，痛苦地起不來。就醫後胸部CT顯示：5根肋骨骨折、1根骨裂。

江蘇一男子一個「熱情擁抱」，妻子5根肋骨骨折、1根骨裂。（微博@都市頻道）

男子稱想讓妻子感受到自己的熱情：

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當事男子事後表示：

本想抱緊點才能體會到我熾熱的熱情，萬萬沒想到抱一下也能抱骨折，非常內疚，真的不是故意的。

醫生提醒：環抱上提力量，會讓胸廓受到不均衡的擠壓應力，進而導致肋骨受損。從生物力學角度來看，第五至第八肋骨本身彎曲度大、抗壓能力較弱，在突發外力作用下極易發生骨折。老年人骨量流失、骨質疏鬆，這類動作帶來的骨折風險會更高。

日常相處中並非完全不能擁抱，但若需從身後協助抱提，務必做好風險把控與動作規範。中老年人及骨質疏鬆人群，應堅決杜絕突然的抱提動作。確需協助起身等情況時，動作要緩慢平穩、軸向支撐，提前與對方溝通做好準備，雙手從腋下或腰部發力支撐，避免直接擠壓胸廓，切勿突然發力或扭轉，防止意外受傷。

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