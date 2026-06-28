骨質疏鬆｜30歲女骨質密度不足？醫揭4大不良習慣加速骨質流失

骨質密度不足的警訊，正悄悄出現在年輕世代身上。近日一名30歲女性接受骨密度檢測後，報告顯示已達「骨質缺乏」程度，令她大感震驚。台灣馨生醫療體系院長蘇俊源指出，30歲本應是人體骨質密度的高峰階段，若此時骨本已不足，隨著年齡增長，未來骨質疏鬆與骨折的風險將大幅提高。



蘇俊源進一步說明，深入了解這名女性的日常生活習慣後發現，體態偏瘦、缺乏運動、長期避免日曬以及習慣性飲用咖啡，均是造成骨質加速流失的危險因子。其中，體重過輕不僅使骨骼缺乏足夠的物理刺激，體脂肪偏低也可能干擾內分泌平衡，進一步加速骨質流失的速度。

相關文章：骨質疏鬆｜年長以外 7大原因影響骨骼健康 過輕、少運動也有關👇👇👇

+ 21

在運動習慣方面，蘇俊源表示，長期缺乏負重運動與肌力訓練，骨骼無法獲得外力刺激，骨密度便會隨之下滑。許多年輕女性因重視防曬而習慣撐傘、刻意迴避陽光，卻因此導致體內維生素D3合成量不足，進而降低腸道對鈣質的吸收效率，若飲食中鈣質攝取量本就偏低，骨骼健康便長期處於入不敷出的狀態。

針對預防與改善，蘇俊源建議，大家應養成規律運動習慣，散步、健走、慢跑及肌力訓練均有助於強化骨骼，同時每日適度接受10至15分鐘的日曬，可幫助身體自行合成維生素D。飲食上則應均衡補充鈣質與蛋白質，乳製品、豆類、小魚乾及黑芝麻等食物均為良好來源。

蘇俊源也提醒，骨質流失初期通常毫無明顯症狀，許多人往往在骨折發生或接受健康檢查時才驚覺異常。除了骨密度檢測外，抽血檢驗維生素D3數值同樣有助於全面掌握骨骼健康狀況。若檢測結果已低於標準值，建議每2至3年追蹤一次骨密度，以便及早採取預防措施，降低日後骨質疏鬆的風險。

相關文章：【骨質疏鬆】橙色水果防骨鬆日吃幾多？防跌倒起床8部曲勿即起身👇👇👇

+ 3

延伸閱讀：

吃「骨鬆藥」前要先看牙醫？藥師警告：忽略恐致顎骨壞死

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

