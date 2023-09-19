把肋骨也咳斷！32歲女生驚患嚴重骨質巰鬆　全因平日太貪靚所致

中國大陸日前發生一起離譜事件，一名女子因晚上咳嗽非常嚴重，發現陷入刻骨劇痛情況，原本想要繼續忍下去，但最後還是前往醫院看診，怎料經醫生檢查後發現，女子居然把肋骨「咳斷」了。值得關注的是，醫生同時證實女子罹患另一種疾病，而目前如此尷尬局面，全都是女子一手造成，也就是過度愛美！



根據陸媒《九派新聞》報道，這起事件於9月15日發生在杭州第一醫院，一名32歲的呂姓女子被醫生診斷出右側肋骨骨折，轉往骨科更詳細的檢查後，醫生再度告知呂女，她同時罹患了「骨質疏鬆症」。面對此情況，呂女相當震驚，醫生則持續詢問她工作和生活習慣相關問題，進而得知她熱衷於肌膚保養，尤其是防曬，每次出門都要全副武裝，防曬霜、防曬帽以及防曬衣等，一個都不少。

報道中還提到，醫生接著提醒大眾，「年輕人的骨質疏鬆與他們的工作，生活習慣關係密切」，其中過度防曬將會造成人體得不到所需的維他命，也就是由紫外線照射皮膚而成的維他命D，如果長期不曬太陽，恐怕就會加速引發骨質疏鬆，一不小心就會骨折。

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