重慶女銀行買金條放夾萬3年竟變成假貨？　警方調查揭驚人真相

重慶一女子從銀行買的金條沒想到一檢驗竟是假的，女子又急又氣，與銀行交涉無果後報警。



11月4日，當地警方發布案件偵破進展：銀行發出的金條是真的，被她的閨密調了包。

重慶一女子從銀行買的金條沒想到一檢驗竟是假的，警方調查才知是她的閨密調了包。（示意圖，《閨密》劇照）

拿去銀行兑換現金 檢驗竟發現金條是假的：

+ 2

銀行買的金條是假的？

重慶石柱縣的覃女士是當地一名富家女。3年前，她從某銀行買了包括金條在內的黃金產品，存放在自家的保險櫃裏。

最近黃金價格持續走高，覃女士打算變現。10月17日，她從保險櫃取出一根50克金條，拿去銀行兑換現金。銀行工作人員認真檢驗了覃女士送來的金條，確定金條是假的。覃女士無法接受，選擇了向石柱縣公安局報警。

刑警深入調查漸現端倪

石柱縣公安局刑偵大隊在第一時間展開調查。經查，覃女士3年前在某銀行購買的50克金條情況屬實，其手中的金條編號在銀行系統內也查證無誤，也就是說，她手中的金條有身份證明，但貨是假的。

覃女士說，她購買回金條後，放置在家中保險櫃裏，上了鎖很安全。民警檢查了她家保險櫃的外觀，毫無被撬的痕跡。

案子偵辦陷入僵局，警方決定轉換思路，從黃金交易環節尋找突破口。辦案民警在對縣城內所有的黃金回收店鋪進行了走訪調查後，掌握到一條重要線索：一名姓黃的女子近期在某黃金回收店鋪賣過一根50克、上面印有某銀行名稱的金條，還賣了價值3萬餘元（人民幣，下同）的其它黃金首飾。這一線索與石柱警方掌握的情況高度吻合，於是民警開始重點調查黃某。

【延伸閱讀】囂張笨賊偷錢後竟留下自己真名及手機號碼「要求加微信」火速被捕（點擊放大瀏覽）

+ 31

原是閨密以假換真調包

民警經過調查發現，黃某曾有網購50克假金條的購物記錄，且黃某與受害人覃女士是閨密，還曾經多次在覃女士家借住過，黃某作案的嫌疑上升。民警隨即傳喚黃某到公安機關接受調查。在證據面前，黃某交代了盜竊閨密覃女士金條及其它黃金首飾的犯罪事實。

原來，黃某在第一次借住在閨密覃女士家時，無意中發現覃女士保險櫃並未上鎖，且裏面存放有金條、首飾，便動起了歪心思。起初黃某只是盜竊少量黃金首飾進行販賣變現，覃女士並沒察覺。於是黃某膽子愈加大了起來，索性從網上買來一根假金條，將覃女士保險櫃內的真金條進行調包。在這期間覃女士始終沒有察覺異常，黃某又盜走保險櫃內的黃金手鐲等首飾販賣變現。

警方追回9.5萬元涉案贓款並發還覃女士，犯罪嫌疑人黃某已被採取刑事措施，案件仍在進一步偵辦中。

温馨提醒：貴重物品妥善保存，放在保險箱內也需上鎖，以免給別有用心之人可乘之機。

