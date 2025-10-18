國產遊戲「黑神話」、「原神」風靡海外　打造中國文化軟實力

對於年輕人來說，電子遊戲是日常生活的重要組成部分，某程度上亦是認識世界的窗口。如今，國產電子遊戲成為了中國文化輸出的新領域，一批批優秀出色的國產作品，愈來愈受到全世界歡迎及認可。



國產遊戲「出海」 2025年收入料破200億美元

國產電子遊戲愈來愈多優秀出色的作品，以另一種方式去「說好中國故事」。（視覺中國/當代中國授權）

據產業報告指出，中國自主研發遊戲的海外收入，在2025年上半年高達90.01億美元，同比增長超過11%，增量領跑全球。有白皮書更預測，2025全年，中國自主研發遊戲海外收入將突破200億美元大關。

說起風靡海內外的國產電子遊戲，遊戲科學開發的《黑神話：悟空》肯定榜上有名，被譽為是為中國首款「3A遊戲」，上市僅僅3天就賣出1,000萬套，至今更經已大賺超過110億元人民幣。

事實上，從遊戲研發到全球發行，國產電子遊戲正在朝著精品化方向前進，尤其是將中國文化要素深度融入玩法、敘事和藝術風格中，重塑遊戲體驗。

代表作黑神話、原神 以中國文化打造傑作

是《西遊記》為背景的國產電子遊戲《黑神話．悟空》風靡全球，深受海內外玩家歡迎。（視覺中國/當代中國授權）

以《黑神話：悟空》為例，其基於中國四大名著之一《西遊記》的世界觀、背景去設計主線、支線劇情，在努力還原小說的同時，也在產品開發與設計過程中加入眾多中國傳統文化元素。

《黑神話：悟空》將中國文化從刻板印象轉向更細膩、真實的表達，國產遊戲開發者透過創新的⽂化敘事，將神話、歷史與現代技術相融合，重塑中國⽂化在全球遊戲舞台上的形象。

米哈遊開發的手機遊戲《原神》亦是一例。2020年，橫空出世的國產電子遊戲《原神》，打破美日兩國在遊戲行業的壟斷地位，短短2年間風靡全球。在2022年底，《原神》移動端以近1.9億美元的收入，位列全球遊戲收入榜單第2名。

廣受全世界玩家歡迎的國產手機遊戲《原神》融入了大量中國文化元素，堪稱是另一種的「文化輸出」。（視覺中國/當代中國授權）

雖然只是一款手機遊戲，但《原神》擁有令人驚艷的中國文化內涵。《原神》借助數碼化還原等技術，為玩家呈現中國古典音樂獨特的曲風，又還原中國部分地區的地形地貌，例如酷似張家界的「華光林」、形似九寨溝的「綠華池」等。此外，《原神》更會恰到好處地融入中國各地區的非物質文化遺產，再現皮影戲、儺戲等古代民俗民貌。

國產電子遊戲自信創新 中國文化軟實力輸出

在網絡時代，電子遊戲無疑是全世界年輕人的共同語言。面對外國遊戲所帶來的文化「入侵」，中國國產電子遊戲出海已邁入「精耕細作」新階段。深挖文化內核、激發情感共鳴，繼而利用新技術賦能沉浸體驗、激發用戶共創力量。

國產電子遊戲正在以更自信、更創新的方式，向全世界訴說獨特的「中國故事」，既是商業成功的新密碼，也是中國文化軟實力輸出的新寫照。

