安徽14歲女日日奶茶當水飲　突急性中風偏癱　醫生教｢120｣識別法

據《中國新聞網》報道，中國科大附一院（安徽省立醫院）神經內科近日接診了一宗年僅14歲的急性腦卒中（俗稱中風）患者，家屬稱孩子長期把飲料奶茶當水喝、經常吃外賣燒烤。北京醫院神經內科主任醫師殷劍表示，「盡早識別」是急救成功的關鍵，面部對稱與否、兩隻手臂能否平舉起來、說話是否含糊不清是判斷是否中風的3個關鍵徵兆。



燒烤教煮主題圖片Z Grills Australia@Unsplash

中國科大附一院南區副院長、神經內科主任醫師群森回憶，「這個小女孩來的時候已經出現了嚴重的一側肢體偏癱、口角歪斜，我們給她做了頭顱影像和臨床檢查，明確是急性腦卒中。」

追問病史時，家屬提到孩子長期把飲料、奶茶當水喝，從來不喝白開水，經常吃外賣，燒烤、油炸食物吃得多，這樣的飲食習慣持續了好幾年。正是長期高糖、高脂飲食和不良生活習慣，讓年輕人的血管提前亮起了紅燈。

實測與臨床數據顯示，市面上多數標榜「無糖」的手搖奶茶，其升糖指數（GI）及熱量甚至堪比正常糖飲料。（資料圖片）

燒烤烤肉教煮主題圖片Jeremy Bishop@Unsplash

腦卒中，俗稱「中風」。腦卒中有兩種情況：一種是缺血性腦梗塞，一種是出血性腦中風。近年來，受不良生活方式等因素影響，腦卒中發病呈現明顯年輕化趨勢。

醫生：「盡早識別」是急救成功的關鍵

北京醫院神經內科主任醫師殷劍表示，「盡早識別」是急救成功的關鍵，並介紹「中風120」口訣：

「1」即看一張臉，觀察面部是否不對稱，微笑時有無口角歪斜；

「2」為抬起兩隻手臂，雙臂平舉，查看是否出現單側肢體麻木無力，一側手臂下垂抬舉不起；

「0」代表聆聽語言，留意患者是否說話含糊不清、表達混亂，甚至聽不懂他人講話。



殷劍建議，出現以上任何一項，立即撥打急救電話。此外，突然行走困難或視力變化，同樣顯示有中風可能。

醫生還建議，卒中患者不要自行駕車送醫，救護車能啟動急症快速通道，爭取寶貴時間。讓患者平臥，頭偏向一側，防止嘔吐物誤吸導致窒息。解開衣領，保持呼吸道通暢。不要餵水、餵藥、餵食、不要扎手指或扎耳朵放血、不要自行服用阿士匹靈、要記錄發病時間。

如何預防？

預防腦卒中，日常還是要養成良好的生活方式。戒煙限酒，吸煙直接損傷血管內皮，二手煙同樣有害。飲食上，每日食鹽不超過5克，減少脂肪攝入，多吃蔬菜水果和全穀物。日常飲水應以白開水為主，儘量少喝含糖飲料和奶茶，更不能把飲料當水喝，每周堅持規律運動。

示意圖。

此外，殷劍建議40歲以上人士，尤其有家族病史者，每年進行一次血壓、血糖、血脂及頸動脈超聲波檢查，及早發現血管斑塊或狹窄。