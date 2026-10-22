浙江女採耳後耳朵奇癢難忍　就醫耳鏡驚見鼓膜竟「長一圈羽毛」

「醫生，我耳朵裏是不是進了什麼東西？這兩天總覺得癢，還有點悶。」



近日，29歲的小李（化名）來到浙江省中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院）耳鼻咽喉科診室，一坐下來就神色慌張。

她說，自己前幾天剛在某採耳店享受了一次「深度清潔」，當時感覺特別舒爽，甚至有點「上癮」。可回家後沒幾天，耳朵就開始不對勁：抓心般瘙癢、悶脹難忍，於是趕緊來到醫院就診。

黏附在鼓膜表面的「羽毛」（微信公眾號@杭州市紅十字會醫院）

接診的謝菲主治醫師用耳內鏡一看，發現靠近鼓膜的位置，貼着一圈淺色、細細軟軟的纖維，遠看像鼓膜邊緣「長出了一圈羽毛」。

仔細辨認後，罪魁禍首找到了：這不是耳朵裏長東西，而是採耳時使用的羽毛材料脱落，細小羽枝掉進外耳道，部分貼在鼓膜表面和周圍。謝醫生經過仔細操作，輕柔地取出了這根羽毛。

取出來的羽毛（微信公眾號@杭州市紅十字會醫院）

採耳時「酥酥麻麻」，羽毛怎麼就跑進耳朵深處了？

採耳店使用的工具，通常包括各種形狀的羽毛刷、鵝毛棒等，通過輕微的震動和觸感帶來「酥麻」的快感。然而，柔軟並不等於安全。

像羽毛這類柔軟的異物，一旦落入耳道裏，很容易「黏着」在裏面，誘發健康隱患。

耳道裏的棉球（微信公眾號@杭州市紅十字會醫院）

謝菲醫生介紹，臨床上經常見到因隨意掏耳朵引發耳道真菌感染的患者。不少人習慣使用沒有充分消毒的工具深挖耳道，耳道本身温暖潮濕，一旦皮膚受損，就很適合真菌繁殖。

還有患者掏耳後，棉花球這類異物遺留在耳道深處。殘留異物會造成耳悶、耳痛，還會繼發炎症。情況嚴重時，若掏耳用力過大、操作不當，甚至會造成鼓膜穿孔。

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耳朵真不是越乾淨越好！

其實大部分人不用特意掏耳朵，耳朵本身具備自潔功能。耳屎的醫學名稱是耵聹，它並非污垢，是外耳道腺體分泌物、皮脂與脱落皮屑混合形成的。耵聹可以潤滑、濕潤耳道，吸附灰塵和細小異物，起到保護耳道的效果。

依靠耳道皮膚自然移動，再加上咀嚼、說話時下頜的活動，耵聹會慢慢移到耳道口，自行脱落。如果隨意掏耳朵，特別是用棉籤、挖耳勺深入耳道內部，容易損傷耳道皮膚，還會將耵聹推到耳道深處，堆積壓緊形成耵聹栓塞，增加後續清理的難度。

如何保護耳朵？記住3點

1. 平時只需用毛巾或棉籤輕輕擦拭外耳道口即可，切勿將任何工具伸入耳道深處，避免把棉籤、耳勺、髮夾伸進耳道。它們常常會把耳垢推得更深，還可能擦傷耳道或碰到鼓膜。

2. 一旦出現耳癢、耳痛、耳鳴、聽力下降或流膿等症狀，應立即前往正規醫院耳鼻喉科就診，由專業醫生進行診斷和處理。

3. 如果確實需要清理耳屎，請選擇正規醫療機構。



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