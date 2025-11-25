老人腹痛求醫竟是打火機藏胃30年　醫生靠安全套取出：竟然還完整

四川成都一名狠人大爺酒後與人打賭吞了一支打火機，30多年來，他的身體未出現明顯不適，偶有腹痛，服藥也能緩解。直到一個月前，他開始感到腹部持續脹痛，這才去醫院做了胃鏡檢查。



打火機表面光滑，也不方便用鉗子夾住拉出。醫生團隊通過胃鏡將一個安全套送入胃腔，緩緩將整個打火機套入其中，最後通過異物鉗將其緩慢拖拽出口腔，整個過程約20分鐘。取出的打火機長約7厘米，外層覆蓋黑色腐物。

成都大爺與人打賭吞下打火機，30多年後取出竟依然完整：

令醫生驚訝的是，儘管在胃內停留三十餘年，其結構仍基本完整，機內居然還有殘留液體。

「這個打火機竟未排出啊！」大爺逐幀追憶良久，才將三十多年前的輕狂往事和盤托出，連他自己都感到驚訝。

「大概是1991年或1992年的夏天，我和幾個朋友一起喝酒……」大爺回憶，當時桌上有兩個設計精美的打火機，眾人越聊越興奮，竟打起賭來，要把它吞下去。

我說你要是敢吞，我就敢吞。

在酒精作用下，兩人真的將打火機塞進嘴裏。大爺描述道：「一下就吞進去了。」酒醒之後，他並未把這件事放在心上，以為打火機會自然排出。

