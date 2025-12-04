中國父母竟生出「金髮碧眼BB女」　一度懷疑醫院抱錯　真相終曝光

大陸江蘇省鹽城市一對普通夫妻，近日卻迎來一名金髮碧眼的女童，引發熱議。原來女嬰的曾祖父是斯拉夫人，相關基因在家族中沉睡2代後，意外小女童身上完全凸顯出來。



綜合陸媒報導，小女孩的父親坦言，女兒剛滿1歲時，他們一度懷疑是不是被醫院抱錯，因為女孩的髮色和眼睛，與父母都不太像，但隨著家族長輩回憶起上一代的基因情況，一切謎團終於解開。

江蘇省鹽城市一對普通夫妻，近日卻迎來一名金髮碧眼的女童，引發熱議。（截取自微博＠大象新聞）

可愛如洋娃娃 與父母「完全不像」：

報道指出，巧合的是，這個家族過去大多生男孩，包括叔叔、大伯等幾代人都是男孩，由於男性較少顯現出淺色頭髮、淺色眼睛，導致家族裏的斯拉夫血統一直不易被外貌察覺，直到這一代生出女孩後，隱藏多年的「金髮碧眼基因」，才重新浮出水面。

報道表示，從遺傳學角度而言，金髮、淺色眼睛通常屬於隱性遺傳特徵，若家族內相關基因突然被激發，後代外貌就可能與多數家庭成員截然不同。

女童的父母表示，現在已經完全理解，也很珍惜這個「家族血統的小驚喜」。他們說，孩子健康活潑，至於顏值像不像洋娃娃，已經成了親朋好友見面時最常聊的趣事。

