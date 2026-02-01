深圳男眼痛求醫　兩次手術終發現｢2.5厘米原子筆頭｣藏在眼眶27年

1月16日下午，深圳寶安區某醫院手術室內，一台眼眶探查手術正在進行。當主刀醫生從患者方先生眼眶深處緩緩取出一截黑色異物時，現場醫護人員無不驚歎——這個在方先生眼眶裏「藏」了整整27年的東西，竟然是一個長達2.5厘米的原子筆頭。



據悉，46歲的方先生27年前因與人爭執被原子筆尖刺入左眼上瞼內側，經當地醫院清創縫合後恢復良好。約兩個月後，他自訴摸到傷口處有米粒大小的異物感，但無其他不適，CT檢查也未發現異樣。

三年後，傷口附近出現黃豆大小包塊，雖多次CT檢查均未提示有異物存留，且疼痛不明顯，方先生便未再重視。直至一個月前，包塊開始紅腫並偶有少許膿液滲出；一周前，包塊明顯變大，紅腫加劇，疼痛難忍。

方先生隨後前往石岩人民醫院眼科門診就診。經詳細檢查，門診醫生胡文學考慮其左眼上瞼膿腫伴眼眶感染，不排除異物殘留的可能，建議住院治療。入院後予完善相關術前檢查及抗感染治療，並於1月16日上午實施左眼膿腫切開引流術。手術中清理壞死組織並擴大創口後，取出一塊約0.8×0.6×0.5厘米白色不規則異物碎片。

然而，術後胡文學發現，方先生眼眶深處仍可觸及包塊且壓痛明顯，結合病史和CT影像，高度懷疑深層仍有異物存留。為進一步明確，胡文學將取出的異物貼附於方先生左臉頰處再次行CT檢查，希望通過異物CT值進行比對引導，但仍未能清晰顯示眼眶內異物。

隨後，胡文學邀請超聲科王剛進行眼部彩超複查，由於異物為非金屬材質，彩超成像效果有限，同樣未能獲得明確影像證據，但結合方先生病史，仍高度提示異物存留可能。

由於膿腫引流後包塊未見明顯縮小且持續壓痛，經與方先生充分溝通並取得同意後，胡文學於當天下午在全身麻醉下為其施行左眼眶探查術。手術中在眼眶深處發現一個被增生肉芽緊緊包裹着的白色環狀物，經細心剝離後發現白色環狀物下面還有黑色部分。緩慢拔除後，這個「異物」終於現出原形——正是那截埋藏了27年的原子筆頭。

真沒想到，困擾我這麼多年的問題，原來是它在作怪！

術後，方先生看到取出的異物後仍感慨不已。手術成功解除了他多年的隱患，他對胡文學及其醫護團隊感激不盡。目前，方先生恢復情況良好。

醫生提醒

眼眶內非金屬異物殘留是眼部外傷中易被忽視的情況，因其影像學顯示不清、初期症狀不明顯，常被誤認為疤痕不適。此類異物長期存留易引發慢性炎症、反覆感染、肉芽腫形成，甚至影響視功能。

若曾有眼部外傷史，即使傷口癒合，如出現局部反覆紅腫、包塊、疼痛或不明原因的視力下降，應及時進行詳細檢查，必要時結合多種影像手段排查，避免延誤診治。

發生眼外傷時，應儘可能完整保留致傷物，其完整性可為判斷是否存在異物殘留提供重要線索。



