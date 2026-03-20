湖北男鼻子流膿有異味　就醫驚見鼻腔藏螺絲　竟是40年前玩槍誤傷

湖北省一名58歲的林先生，因鼻子持續流膿並伴隨異味不適長達3個月，本月前往十堰市太和醫院耳鼻咽喉頭頸外科就醫。醫生憑敏銳的觀察力，懷疑病因可能與鼻腔異物有關，於是詳細詢問病史。經過反覆追問，林先生憶起40年前的一場意外，揭開這起罕見病例的真相。



鼻腔內藏3公分螺絲釘

根據陸媒《極目新聞》報道，林先生指出，約在40年前，自己玩獵槍時曾遭金屬物劃過臉部，當時僅進行了簡單的包紮處理，從未想到會有異物殘留體內。直到3年前，他做核磁共振檢查時，曾感到一陣「電擊感」，醫生也懷疑他體內可能有金屬物質，但林先生當時並未深究

經過電腦斷層（CT）檢查，醫生確認林先生左側鼻腔內確實存在一枚高密度異物。太和醫院的醫療團隊在全身麻醉下為林先生進行手術，僅耗時約35分鐘便成功將這枚被肉芽組織緊緊包裹、長約3公分的螺絲釘取出。

手術後，林先生恢復良好，目前已順利出院。醫生提醒，鼻竇炎係異物長期刺激所致，取出後配合規範治療即可康復。

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