浙江女600萬買豪宅　兒子頻發燒感冒　睡房拆牆驚見全是黃黑霉菌

據浙江廣播電視台《1818黃金眼》11月1日報道，近日，趙女士向記者反映：幾年前，她在杭州買了一套兩百多平方米（逾2千呎）的商業大平層（單層住宅），是四套公寓打通的，總價六百萬元左右（人民幣，下同），其中精裝修費用一百二十多萬元，最近她才發現次臥的牆體已經發霉發泡。



趙女士向記者介紹，一家人於2024年年末入住，然而，入住之後她發現一直有一股霉味，她表示曾找物業公司來修過好幾次，也沒有解決。直到今年，牆皮有一塊軟裝的板子偶然脫落，她才發現牆體已經發霉發泡了。

浙江趙女士花了600萬人民幣購買一套兩百多平的商業大平層。（《1818黃金眼》節目截圖）

次臥床頭拆開後整面牆已經發黑，還有不少黃色的霉菌：

據趙女士提供的照片，他的兒子住的次臥床頭有一整面板材，拆開後整面牆已經發黑，細看有不少黃色的霉菌。記者近日前往採訪時，次臥的整面牆都拆掉了，能夠看到大面積黑色的霉斑。

趙女士表示，平時孩子總是發燒感冒但查不清原因，花好幾百萬的錢買這麼一個房子，其實就是為了家人居住方便的，但是沒想到房子給他們帶來了這麼大的健康隱患。

據悉，次臥發霉這面牆的背面是廚房，目前還不清楚是否有滲漏的地方。

趙女士表示，自己聯繫物業公司已經聯繫了大概兩三個月了，給的回覆一直是幫忙上報解決；施工建設方也聯繫稱幫忙整改處理，但一直拖著沒有解決。

「實在拖不下去了」，最終趙女士自己找到工人來拆牆，工人分析道，這個房子可能是板材有問題，施工的時候沒有做防水，板子材質不好。

近日，記者和趙女士前往物業公司採訪時，發現新老物業公司正在做交接，建議趙女士聯繫開發商處理。

公寓新老物業公司正在做交接，建議趙女士聯繫開發商處理。（《1818黃金眼》節目截圖）

房子的出賣方杭州恆興置業工作人員表示，可能是受潮或其他原因，但不是滲漏。根據保修條例，房子是過保的，工作人員已經跟施工單位溝通了，表示願意換掉牆體的基層板，會幫忙催促施工隊上門。

趙女士則表示，自己不想再繼續等下去了，會找人先上門整改。

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