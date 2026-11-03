男子2個月大遭拐賣　34年後認親並與養父母斷絕關係：永不會原諒

貴州一名男子胡龍，1992年出生後僅兩個多月大，就遭人販子從母親身邊強行抱走，被賣到福建收養家庭。親生父母多年來耗盡家財尋子，母親涂國芳更因長期思念兒子、以淚洗面，導致右眼失明。歷經34年骨肉分離，胡龍終於在2026年1月28日與親生父母團聚，如今留在貴州陪伴雙親，還親自動手整修老家，希望讓父母安享晚年。



根據《紅星新聞》報導，胡龍1992年8月出生，當年11月15日夜間，母親帶著他到雲南昭通外婆家時，人販子闖入屋內，將當時只有兩個多月大的他強行抱走。事後父母胡益林與涂國芳四處尋子，父親長年在外搬貨、跑長途，賺來的錢幾乎全用於尋親，母親則跑遍周邊城鎮打聽消息。長年思子成疾，涂國芳右眼最終失明，左眼視力也嚴重受損，甚至接受過心臟手術。

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與養父母關係不佳

胡龍被賣到福建後，養父母家起初沒有其他孩子，但後來陸續生下一女一子，他表示，養父母有了自己的孩子後，對他的態度便不如從前。他從小就知道自己是被買來的，七、八歲時更曾遭養家親戚當面揭露身世，讓他感到屈辱，早早便出社會工作，靠自己養活自己。

2021年，胡龍透過網絡得知可以利用DNA資料庫尋親，於是主動前往警方採血建檔。等待多年後，2025年12月，尋親義工建議他進行基因檢測，進一步鎖定貴州畢節一對疑似親生父母的老夫婦。2026年1月15日，DNA比對確認親子關係，胡龍隨後從福建返回貴州，於1月28日正式與親生父母相認。

認親後，胡龍決定留在親生父母身邊，至今沒有再回過福建養父母家。他表示，母親多年來因失去孩子而自責，身體也受到嚴重影響，因此希望把握時間陪伴父母。目前他除了照料家中農務，也親自動手整修父母老屋，近期更替家中裝設熱水器，讓70多歲的父親終於能第一次使用淋浴設備。

不過，胡龍今年10月透露，已向福建警方申請註銷養家戶籍，並準備在貴州重新落戶、恢復原名，因此遭部分網友批評「忘恩負義」、「白眼狼」。對此，胡龍強調，外界並不了解他的成長經歷，自己與養父母關係並不好，認親後已封鎖對方聯絡方式，決定徹底斷絕關係，直言「一輩子都不會原諒他們」，未來也不會再回福建。

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