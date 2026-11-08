被稱為「新型瀉藥」　內地網紅酸奶品牌大規模結業！深圳僅剩4家

或許你聽說過這個牌子：杯子很大，一杯下去能頂一頓飯，有人甚至拿它當代餐，也曾有人調侃喝完「跑廁所」比吃飯還快，它叫Blueglass，曾被稱為「酸奶界愛馬仕」。



華南首店就落在深圳萬象天地，如今，這家門店已經歇業關閉，這個曾被看作品牌南下佈局標誌的門店，如今成為其核心商圈回撤的標誌性事件。

Blueglass深圳萬象天地店已經歇業。（美團截圖）

從深圳僅剩4家門店到廣東市場不足10家，再到全國一年關店66家，曾被譽為「酸奶界愛馬仕」的Blueglass正經歷一場明顯的門店收縮。

窄門餐眼數據顯示，2025年11月，Blueglass全國門店數量為214家；到2026年10月，已降至148家，一年內減少66家，降幅約31%。記者注意到，Blueglass在華南市場同樣出現大量關店情況，目前廣州僅剩2家門店，而整個廣東市場的門店數量不足10家。

Blueglass酸奶主要採用直營模式，這意味著門店租金、人工、裝修和閉店成本主要由品牌自己承擔。（微博＠BlueglassYogurt）

降價、關店背後，曾喊出「三年千店」目標的Blueglass還能破局嗎？

Blueglass全國各地大規模關店 廣州僅剩2家門店

目前，Blueglass在上海、杭州、成都、廣州、深圳等多地均出現不同程度的收縮情況。其中，廣州曾是品牌佈局華南的重要節點，如今僅剩2家門店在營。大眾點評顯示，Blueglass廣州萬菱匯店及K11店均已歇業關閉。

Blueglass全國各地大規模關店，廣州僅剩2家門店。（美團截圖）

深圳市場的情況同樣不容樂觀，目前僅剩4家門店，Blueglass的華南首店就落地在深圳萬象天地，目前該門店也已經歇業關閉。

在廣東其他城市，Blueglass的版圖也在縮小。該品牌曾在珠海、東莞開設門店，目前珠海門店已經關閉，東莞僅有1家門店仍在運營。從廣州、深圳到珠海、東莞，Blueglass在華南的門店網絡正從多點佈局轉向零星留存。

此前，Blueglass已因降價引發關注。2025年11月，媒體曾報道，其部分產品在第三方外賣平台上的價格低至22.9元（人民幣，下同），較線下原價49元跌幅超過50%。

值得關注的是，Blueglass主要採用直營模式，這意味著門店租金、人工、裝修和閉店成本主要由品牌自己承擔。該品牌此前的門店選址多靠近星巴克和lululemon，意圖精準對接25至35歲女性用戶。該品牌還嘗試在lululemon門店內開設店中店，例如上海徐家匯Blueglass門店曾直接開在港匯商場的lululemon店內。

Blueglass最受爭議的是「新型瀉藥」這個評價。（微博＠BlueglassYogurt）

在團購平台評論區和社交平台上，消費者對Blueglass的評價主要有兩個方向，首先很多消費者承認它「好喝、健康、有儀式感」，部分消費者提到，其「用料實在」，另一部分網友則質疑它「貴、甜、效果誇張」，社交平台上，「高價」「含糖」「智商稅」「喝了跑廁所」是評價的高頻詞。

其中最受爭議的是「新型瀉藥」這個評價，這當然並不是Blueglass想要的標籤，但確實是它的傳播力的標籤之一。相關話題曾登上社交平台熱搜，不少網友表示飲用後出現腹脹、腹瀉，部分門店店員甚至會在推薦時提示，不建議腸胃敏感人群飲用。

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高價模式遇瓶頸 品牌曾陷入營銷爭議

門店收縮的背後，是Blueglass高價商業模式面臨的持續壓力。

公開資料顯示，Blueglass母公司北京悅活餐飲在2020年、2021年完成A、B輪融資後，再未獲得資本進駐。尤其在2023年現製酸奶賽道備受資本青睞時，Blueglass並未傳出新的融資消息。

眾所周知，當前消費者對產品價格敏感度較高，當一杯酸奶的售價接近一頓正餐，復購率便難以維持。而Blueglass主打的「功能性酸奶」概念，如「膠原蛋白」「益生菌」等，因缺乏權威認證屢遭質疑。

2024年，Blueglass因推廣「Superboy男友力扳回一局」系列產品時使用擦邊色情文案，被上海市監局罰款45萬元人民幣。（小紅書截圖）

2024年，Blueglass因推廣「Superboy男友力扳回一局」系列產品時使用擦邊色情文案，被上海市監局罰款45萬元，廣告中「18周歲以下我不賣」「惡搞男友我不賣」等語句被批「違背社會良好風尚」。更早的2021年，該品牌因宣稱產品具有「抗氧化」「對抗炎症」等醫療功效，涉嫌違反《廣告法》，被處罰6萬元。

與此同時，現製酸奶賽道競爭加劇。茉酸奶、樂純及各類區域性品牌紛紛加入高端化混戰，產品同質化嚴重。消費者已從「為概念付款」轉向「為價值付費」，僅靠高價定位和流量炒作難以建立長期護城河。

從行業整體來看，現製酸奶市場仍在增長，但競爭邏輯已經改變。消費者對配方透明度、性價比和產品實際價值的要求不斷提高。

或許關店是調整，也是反思，期待更務實的轉型。