內地「鴨脖之王」跌落神壇　市值曾破635億！絕味2年關近5000店

曾被稱為「鴨脖之王」的絕味食品正陷入上市以來最深的經營危機，2025年前三季度營收僅42.6億元人民幣，同比下滑15.04%，淨利潤跌超三成，同時門店數量從2023年底的1萬5950家銳減至1萬零606家，關閉近5千家門店。



據《新京報》引述絕味食品最新財報顯示，2025年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤約2.8億元人民幣，同比下滑36.07%；扣除非經常性損益的淨利潤約2.41億元人民幣，同比下滑43.27%。公司表示，業績下滑主要原因是受行業市場環境影響，導致主要產品銷量下滑。

絕味食品官網宣傳圖

滷製食品作為絕味食品的主要業務，佔主營業務收入的84.63%，今年前三季度收入約35.27億元人民幣，較去年同期的42.23億元人民幣明顯減少。

從2022年至2024年，公司營收由66.23億元人民幣微增至72.61億元人民幣後，於2024年回落至62.57億元人民幣，同比下滑13.84%；淨利潤從2022年的2.35億元人民幣升至2023年的3.44億元人民幣後，2024年降至2.27億元人民幣，同比下跌34.04%。

絕味食品官網宣傳圖

絕味食品的股價也隨業績下滑而大幅縮水。上市之初，公司股票發行價為16.09元人民幣/股，上市首日收盤總市值約95億元人民幣。東方財富Choice數據顯示，絕味食品的收盤總市值曾在2021年2月9日超過635億元人民幣，但截至2025年9月底，總市值僅約81.93億元人民幣。

財務數據顯示，絕味食品經營活動產生的現金流量淨額持續下滑，今年前三季度約6.02億元人民幣，同比下滑34.88%。截至今年9月底，應收帳款約2.3億元人民幣，較去年年底的1.89億元人民幣增加；貨幣資金約6.42億元人民幣，較去年年底的7.18億元人民幣減少。

戰略定位專家、福建華策品牌定位諮詢創始人詹軍豪告訴《新京報》記者，絕味食品財務指標變化釋放出多重警示訊號，經營活動產生的現金流量淨額同比下滑超三成，表明其主營業務「造血」能力減弱；應收帳款增加兩成，反映公司為擴大銷售放寬信用政策，但增加了壞帳風險；貨幣資金減少超10%，削弱了財務靈活性。

