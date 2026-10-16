養生｜99歲國醫大師的長壽秘訣「4個不」　研究：心態好活到85歲

什麼樣的老人更容易長壽？很多人第一反應是：吃得好、補得多。可你仔細觀察身邊那些長壽老人就會發現，他們未必吃得很精細，也未必各種補品吃得多。



今天要講的這位是99歲的國醫大師許潤三。他養生不講複雜的方子，卻用自己一輩子的實踐，總結出了長壽秘訣：「4個不」。而這恰恰和現代研究的結論不謀而合：好心態，才是長壽的基礎！

99歲國醫大師的長壽秘訣：「4個不」

近期，99歲國醫大師許潤三在一場活動中談到長壽。他沒有複雜的方子，也沒有昂貴的補品，他給出的長壽「秘訣」簡單到讓人意外——

不着急

不生氣

不執着

不敏感



許潤三曾接受《健康時報》採訪時表示，自己沒什麼特別的養生保健習慣，就是知足常樂。好身體得益於好心態，凡事只求過得去，此心需要放平穩。

他說，人活一輩子不容易，順遂如意的事少，得學會自己找高興的事。活着就是勝利，生氣是自己吃虧。①

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研究發現：心態好的人，活到85歲的可能性確實更大

俗話說，「情緒不好，所有養生都是徒勞」「好心態勝過萬千補藥」。2019年，《美國國家科學院院刊》（PNAS）上發表了一篇研究證實：樂觀的人更有可能獲得更長的壽命，甚至能達到「非凡長壽」（即活到85歲或以上）的境界。

2019年，《美國國家科學院院刊》（PNAS）上發表了一篇研究證實：樂觀的人更有可能獲得更長的壽命，甚至能活到85歲或以上。（研究截圖）

研究給出了兩組關鍵數據：

最樂觀的一部分男性平均壽命延長了11%，女性延長了15%。

最樂觀組男性活到85歲以上的可能性增加了70%，女性增加了50%。



也就是說，有個好心態，活到85歲的可能性顯著提高。②

道理都懂，好心態到底怎麼練？

如今在快節奏的現代生活裏，工作壓力、生活瑣事撲面而來，想保持好心態談何容易？許潤三在公開採訪中，分享了自己親測有效的調理方法，可以總結為：

1. 遇事做心理調節

遇到對情緒有負面影響的事情，主動調節自己。學會寬容大度，能讓人處且讓人，不苛求他人。

2. 有親密關係支持

和家人朋友親密相處，設法讓自己保持活躍，期待新一天的到來。

3. 保持信仰與幽默

做人要有信仰，要大笑，要保持幽默感，保持獨立意識，不斷結交新朋友。

4. 發展興趣愛好

多了一些興趣愛好，便能少一些煩惱，讓浮躁的心情變得平靜，修身養性。

此外，許潤三說：

不要過多地計較得失。當然我們不是聖人，做不到不以物喜、不以己悲。悲和喜都是人的正常情感，不要太過就行。維持情緒和心態的平衡，放寬自己的眼界，保持精神愉悅。對於無法得到的東西不過於貪求，珍惜自己所得到的東西，心情保持開朗、樂觀。

心態之外，許老這2條養生心得很實在

1. 能夠糾正自己的不良生活習慣

實際上，60歲後許潤三就陸續查出十餘種病，包括高血壓、冠心病、前列腺增生、肺結節等。對此，他並未過分焦慮，他認為，應以平和的心態看待這些疾病。

人老了，身體機能逐漸衰退，難免會出現一些病症，多數都屬於老化後的常見生理現象和良性病變，無需過度擔心和治療。只要注意定期檢查、遵醫囑調理、保持良好生活方式，病情就能得到有效控制，完全不妨礙長命百歲。

他在接受《生命時報》採訪時曾說。

為控制血壓，曾有數十年煙齡的許潤三決定戒煙，「自己不買，遞煙不要」。他說：「開始時很不適應，每次有想抽煙的念頭我就喝口茶壓下去，慢慢就戒掉了。」④

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2. 日常飲食上要重視營養搭配

在許潤三看來，飲食藴含了中醫的四氣五味，雞鴨魚肉，果蔬雜糧，什麼都需要吃，但每個人都可以有自己的習性，可以有自己的偏嗜偏好。⑤

他自己比較常態的飲食結構是：葷素結合、粗細搭配，葷三素七、粗三細七。

大米、小米、雜糧我都吃，尤其愛吃粟米棒子。

早餐

早餐的標配是牛奶、雞蛋加饅頭。

午餐

許潤三還愛吃肉，每餐午飯必須有肉。魚，是許潤三最熱衷的葷類，在他看來這是補充蛋白質的最好來源之一。

他說：「年輕時代謝功能好，我每天可以吃幾斤肉，至少一碗紅燒肉；現在最愛吃魚，紅燒肉、五花肉也常吃。」不過現在，他愛吃肉卻不過量，一天吃3兩肉左右，他建議代謝功能好的老年人可以每天攝入適當的動物脂肪。

晚餐

許潤三的晚餐會相對清淡，通常是麵條和稀飯。⑥

雖然我愛吃肉，但素一定要比葷多。

寫在最後

99歲國醫大師許潤三用一生驗證了一件事：最好的長壽秘訣就是——好心態！正如許潤三所說，養生不過是平常人做平常事、做快樂的事。養生之道在於順應自然、遵循四時變化、堅持合理飲食、勞逸結合、心態平和，自然能健康長壽。

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本文綜合自

①2021-10-08健康時報《老中醫的養生經 》（健康時報記者林敬）

②Optimism is associated with exceptional longevity in 2 epidemiologic cohorts of men and women. PNAS September 10, 2019 116 (37) 18357-18362; first published August 26, 2019.

③2022-09-13東城區中醫藥學會東單中醫門診部《96歲仍堅守臨床一線，國醫大師許潤三談長壽秘訣》

④2025-02-17生命時報《好心情勝過十劑良藥》（記者 鍾財芬）

⑤2020-05-30中國中醫藥報官方號《93歲國醫大師許潤三的「三寶養生法」》

⑥2017-10-16廣東中醫藥《愛吃肉、愛喝酒，這位已91歲、歷經3次生死的國醫大師，養生方法很酷》

