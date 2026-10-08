長壽｜98歲醫學院士分享6養生心得　不戒糖堅持踩單車20多年

你有沒有想過，自己98歲時會是什麼樣子？是躺在牀上需要人照顧，還是依然能騎車、寫書、吃雪糕？



中國「疼痛醫學之父」韓濟生院士，今年98歲，給出的答案讓很多年輕人都自愧不如——他不但沒閒着，反而活得比不少年輕人還「帶勁」，多虧了一個堅持20多年的運動習慣。

韓濟生院士展示他精心養育的鸚鵡（人民日報健康客戶端提供）

今天，我們就把韓濟生院士的6條養生心得，總結出來分享給大家。

98歲的韓濟生院士 一個運動習慣堅持了20多年

韓濟生，中國科學院院士，被譽為中國「疼痛醫學之父」。他用半個世紀的時間投身針刺麻醉研究，藉助現代科學方法，向世界證明了針灸的有效性，建立了中國疼痛醫學。

而在科研之外，韓老對自己的健康管理，同樣有一套「科研式」的養生哲學——堅持嚴謹、適度靈活。

堅持嚴謹：體現在長期堅持和數據化。比如，他有一項堅持了20多年的習慣——每天騎20分鐘動感單車，阻力固定為12檔。累了，就在客廳地毯上躺下休息。

他有時騎行3公里，有時5公里，身邊的晚輩常會收到韓濟生的「運動打卡」截圖。他希望自己的行動能鼓勵他人，讓更多人意識到「生命在於運動」。

適度靈活：則在於適時調整和偶爾的「放縱」。比如，他也不過於苛責自己，血糖可控時，會允許自己吃一頓「放縱餐」。①

正是這種既有堅持和原則、又有彈性的養生方式，讓他98歲高齡依然精力充沛、筆耕不輟。

韓濟生院士的6條養生心得 看完忍不住轉給爸媽

一、運動：每天騎車20分鐘，堅持20多年

年輕時，韓濟生酷愛運動，愛打網球、排球，能玩雙槓，還會跳哈薩克族舞蹈「鴨子舞」。隨着年紀增長，他因半月板在一次打球後受損，隨即轉向走路、騎自行車等相對温和的運動。

他每日走5000步以上，騎車至少20分鐘，堅持了20多年。他說，

選擇什麼運動不重要，貴在堅持，最好能定時、定量。

一個長期堅持運動的人，身體是「用着的」，肌肉有彈性，關節不僵硬；而久坐不動的人，不但體態顯老，精神也容易萎靡。運動不必追求強度，關鍵是把「動起來」變成日常。

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二、飲食：盯着血糖吃，偶爾一頓放縱餐

得益於常年的運動習慣，韓濟生身體健康，在飲食上沒有過多顧忌。他自幼愛吃甜食，尤其喜歡紅燒肉和雪糕。

不過，他十分注重血糖管理，家中常備電子血糖儀，日常飲食隨血糖數值動態調整。血糖偏高時，當日的吃冰計劃便會取消；若血糖數值在可控範圍內，就允許自己吃一頓「放縱餐」，買一杯無糖黑巧克力雪糕（黑朱古力雪糕）作為消遣。①

控糖不等於戒糖，更不等於「什麼好吃的都不能碰」。科學的飲食管理，看重的是整體平衡——主食定量，蔬菜、奶豆、水果多樣化，肉類適量，少油少鹽少糖，既穩血糖，也保營養。②

一味忌口反而難以堅持，偶爾的「甜蜜獎勵」反而能讓長期控糖走得更穩。

三、睡眠：每天睡夠8小時，偶爾午休補覺

韓濟生院士長期監控睡眠數據，十分注重睡眠質量。如今，他保持每晚11點入睡的習慣，每天睡滿8個小時。若睡眠監測顯示時長不足或質量一般，他就會通過午休、空閒時間小憩等方式補一覺，讓身體在休息後恢復元氣。①

老話說「不覓仙方覓睡方」，恰恰印證了睡眠對養生的重要意義。北京大學人民醫院呼吸睡眠醫學科主任韓芳2026年在醫院公眾號發文建議，晚上11點前入睡，且確保夜間11點至次日3點的深度睡眠時段不被打擾。因為這一時段是肝臟、腎臟、心臟、大腦等器官自我修復的關鍵時期，也是身體完成新陳代謝、修復精力的核心窗口。

而長期熬夜則會導致血管收縮異常、心率加快，顯著增加冠心病、心肌梗死、腦卒中等的發病風險。③

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四、動腦：大腦用進廢退，依然筆耕不輟

晚年的韓濟生筆耕不輟，目前在編撰一部自傳，講述從醫經歷與心得。

做大醫生，要磕小問題，學習不止，生命才不算停歇。

韓濟生常引用唐代詩人劉禹錫《酬樂天詠老見示》中的名句：

莫道桑榆晚，為霞尚滿天。

在他看來，人到晚年依然可以大有作為。①

大腦是用進廢退的。越用，腦血管越通暢，供氧供血越充足，衰老速度反而會放緩④。多讀書、多交流、下下棋、寫寫字，都是讓思維保持活躍的好辦法。晚年不是落幕，而是另一種發力。

五、愛好：種類很豐富，練書法靜心氣

近兩年，韓濟生喜歡上養育鸚鵡，第一窩小鸚鵡孵化後，他將幾隻送給好友、晚輩。家中有鸚鵡鳴叫，讓他覺得很有生機，顯得熱鬧。

韓濟生自幼習字，常在午後練字靜心。「我剛學會寫字時是在戰爭年代。那時，我跟着父親逃難，途中仍不忘練字。」韓濟生介紹，從那之後，書法便成了他靜心的首選。①

這些愛好，看似平常，實則都在為大腦和身心「充電」。河北省人民醫院副院長郭藝芳2026年在個人公眾號發文表示，保持健康的興趣愛好不僅有助於長壽，還能延緩大腦衰老。比如種花、書法、編織等愛好，不僅能活動手指，還能降低焦慮水平。⑤

六、心態：非常積極，遇到困難不放棄

「我的心態很積極。」韓濟生說。他坦言，科研中絕大多數時間是「埋頭苦幹、受盡煎熬」，實驗失敗時精神非常痛苦。但他的態度是：

遇到困難時，要努力想辦法去克服困難。有時候，這個困難裏面正是藏着『寶貝』的。如果你喪氣了、放棄了，那就非常可惜了。

積極心態，是長壽的第一因素。中國老年醫學學會調查了百歲老人發現，在所有長壽原因中，自身因素佔60%，而排第一的就是心態。⑦

不鑽牛角尖、不生悶氣、不跟人較勁、不計較小事——這些聽着簡單，做起來卻需要「修煉」，但它是免費的，也是最有用的「長壽藥」。心情好了，免疫力都會跟着強起來。

寫在最後

韓濟生院士用自己的經歷告訴我們，長壽養生不是苦行，更不是隨心所欲，而是在嚴謹的數據和靈活的自我調節之間，找到一條適合自己的路。

運動不必劇烈，但要堅持；飲食不必苛刻，但要會看指標；睡眠不必焦慮，但要會補；大腦不能停，愛好不能丟，心態更不能垮。

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本文綜合自

①2026-08-25健康時報《98歲的韓濟生院士分享：養生要嚴謹而不失靈活》（記者 徐詩瑜）

②2025-11-25上海十院內分泌代謝中心《糖尿病飲食管理——科學控糖，吃出健康，享受生活》

③2026-03-21北京大學人民醫院《早睡，才是真養生！》

④2011-05-12健康時報《求證器官衰老時間表》

⑤2026-08-17郭藝芳心前沿《這樣的人更可能長壽，快看看你佔幾條……》

⑥2017-9-28醫師報《韓濟生院士：困難中藏着寶貝》

⑦走近百歲園14[J].開卷有益:求醫問藥,2014(12):3.



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