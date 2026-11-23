11月18日，河南朱女士一家三人在棚內點火，為剛出生約20分鐘的四隻小羊取暖。監控顯示，三人圍在火堆旁時，水泥地面突然爆裂，火花四濺，其中一人在躲避時不小心摔倒。



朱女士告訴內媒記者，她是家中的老二，穿黑色衣服的是老三，摔倒的是老四。當時「烤著烤著『啪』一下就炸鍋了」，三人趕緊跑開，小羊身上也掉了火星。

水泥地面突爆裂「火星四濺」 有人躲避時嚇到不小心摔倒：

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朱女士稱燒的是木頭，自家水泥地面可能有些潮，懷疑是熱脹冷縮導致爆裂，人和羊都平安。她提醒，冬季烤火取暖一定要注意安全。

警惕！不能直接在水泥地面烤火

看到這一幕，很多網友紛紛留言科普：不能直接在水泥地面烤火。

此前，有媒體也曾做過科普：不要在水泥地上直接燒烤。水泥是‌不良導熱體‌，內部含有大量水分和封閉氣孔。持續高溫下，混凝土裏的水蒸氣受熱膨脹，但密閉結構讓壓力排不出去，當壓力超過臨界點，水泥地就會從內部炸裂，釋放巨大能量。

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