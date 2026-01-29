英國首相施紀賢抵京　首餐吃雲南菜獲贈｢馬上騰飛｣　秀中文｢謝謝｣

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）昨日（1月28日）抵達北京，開始對中國進行為期4天的正式訪問。昨日晚間，施紀賢一行人在北京三里屯的一家雲南菜餐館就餐，用餐後不僅與店員合影留言，還用中文說「謝謝」。



網民發佈的影片中，施紀賢一行人在餐館內就餐，並全部使用筷子用餐。用餐後，餐廳工作人員為施紀賢送上寫著「馬上騰飛」的中國新年祝福紙馬，施紀賢站在中間微笑著與眾人一同合影留念，並用中文向工作人員表示感謝「謝謝！」。眾人齊聲喊「新年快樂」，店員亦邀請施紀賢到訪雲南。

據悉，該餐廳主要菜式為雲南菜，位於北京三里屯。美國前財政部長耶倫2023年訪華時，也曾在這餐廳吃下飛機後的第一餐。目前，這家餐廳已將其在訂餐平台的頭像換成了與施紀賢的合影。

施紀賢本次訪華是自2018年後，英國首相首次訪問中國。本次，他率逾50間英國大企業高層和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域。他向隨行商業代表團強調，英國政府決心放眼全球，抓住國外機遇、建立外交關係，並且始終將國家利益放在首位。

他同時表示，「與中方交往符合國家利益，它是世界第二大經濟體。如果把香港也計算在內，中國就是我們的第三大貿易夥伴。」他其後對商業代表團稱，中國蘊藏着巨大的機會。

今日（1月29日），施紀賢將與中國國家主席習近平和國務院總理李強會面；1月30日將前往上海，與當地企業高層進行會談。