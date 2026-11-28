在2026年全球科技界最火爆的人工智能（AI）「世界模型」賽道上，由浙江大學在讀「00後」博士生陳天潤創辦的「魔芯科技」，憑藉過硬技術與工業級落地能力，短短9個月內火速完成5輪融資，獲華為哈勃、聯想控股及深創投等巨頭押注，公司估值飆升至100億元（人民幣，下同）。



陳天潤在4D世界模型MoWorld發布會上。（上觀新聞）

陳天潤在4D世界模型MoWorld發布會上。（上觀新聞）

26歲博士領軍 魔芯攻克世界模型難題

據《上觀新聞》及科技媒體《36氪》報道，陳天潤是魔芯科技學術底色的核心來源。他曾在《Science》、《Nature Photonics》等國際頂尖期刊及CVPR、ICCV等頂級學術會議發表逾50篇論文，並於2024年奪得Chinagraph最佳論文獎。

現年26歲的魔芯科技創辦人兼行政總裁陳天潤，目前仍是浙江大學在讀博士生。2021年夏天，當時就讀大三的他一頭扎進硬件創業，創立KOKONI品牌，推出定價僅999元的消費級3D打印機，以不足行業均價三分之一的親民價格搶攻市場，並在小米有品眾籌5小時內錄得逾百萬元銷售額。

KOKONI品牌打印機。（36氪）

然而2024年底，公司宣布轉向人工智能領域最前沿的「世界模型」。這個轉折源於一次演算法測試。團隊發現，當3D空間重建的數據量不斷擴大時，模型表現呈現出類似大語言模型的「規模法則」（Scaling Law）。受導師、中國工程院院士潘雲鶴「把數據轉化為視覺知識」的啟發，陳天潤決定押注物理世界的空間推演。

2026年被視為世界模型的爆發元年，李飛飛（被譽為「人工智能教母」）創辦的World Labs、楊立昆（曾任Meta 首席AI 科學家）的AMI Labs及Google DeepMind等全球巨頭紛紛布局。魔芯科技則選擇技術難度極高、極度依賴數據積累的「純隱式端到端訓練」路線，憑藉自2021年起積累的海量三維數據資產，團隊精準調配真實與合成數據比例，避開了架構天花板。

在工程落地層面，魔芯科技接連打破實時交互瓶頸。今年7月，魔芯聯合國家人工智能應用中試基地及華為雲發布MoWorld 4D，採用28B參數MoE混合專家架構，實現最高約50 FPS（每秒幀數）實時推理，遠超傳統視頻生成模型及主流Demo的個位數幀率，將世界模型從「看世界」推進至「在世界裏走」的可用邊界。

今年11月，魔芯科技在世界互聯網大會上發布MoWorld 2.0，成功將重力、彈力、流體及光照等十餘種物理規律融入模型。更令業界矚目的是，該模型規模被壓縮至10億至20億參數（1B至2B），無需依賴昂貴的高端GPU集群，僅憑華為昇騰端側神經網絡處理器（NPU）便能實現每秒約70幀的實時推理。這意味着機械人及智能汽車無需「背着顯卡跑」，即可在線實時感知並預判物理環境變化。

魔芯科技創始人、CEO陳天潤。（36氪）

9個月完成5輪融資 華為聯想爭相入局

技術突破迅速轉化為商業訂單與資本熱度。在具身智能訓練場中，機械人可在MoWorld 2.0構建的虛擬泥濘路面或複雜產線中全天候試錯，大幅降低真機損耗；在自動駕駛領域，模型生成的雨雪及突發障礙等極端長尾場景，最遲將於明年實現批量部署。

憑藉紮實的交付能力，魔芯科技在過去9個月內火速完成5輪融資。今年3月Pre-A+輪時公司估值僅為8.4億元，其中華為旗下投資機構「哈勃投資」以7.98%持股成為最大外部股東；隨後在8月及9月接連完成5億元A輪及10億元A+輪融資，深創投、聯想控股、中芯聚源等相繼入局，推動公司估值在短短9個月內翻逾十倍，直逼百億元大關。

魔芯科技發布高幀率、可實時交互的4D世界模型MoWorld。（新華網）

憑藉模型、算力與場景的深度融合，魔芯科技已將世界模型全面鋪開工業數字孿生賽道，普通手機或相機拍攝的影像可轉化為三維空間，助企業實時更新產線數字狀態，在設備安裝及產線改造前進行方案預演；具身智能訓練賽道，為機械人提供連續可控的虛擬訓練場，碰撞與失誤僅消耗算力而不產生真機損耗；城鄉規劃與文旅賽道，支援空間重建、方案模擬、數字景區建設及沉浸式文旅內容生產。

目前，魔芯科技團隊已擴張至約300人。面對從「科研極客」向「百億企業掌舵人」的蛻變，仍在攻讀博士學位的陳天潤坦言，商業轉化與企業管理仍有許多功課要補。比起學術論文上的理論指標，這位從大三起便在供應鏈摸爬滾打的「00後」創業者更看重產線上的真實交付——在他看來，技術真正的影響力，取決於能否真正走進千行百業。