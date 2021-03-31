河南21歲女在戲院遭性侵後與施暴者交往　淪提款機花光父母積蓄

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-31 08:31

「之前的事我沒嫌棄妳，妳就該知足了……，」近日，河南省鄭州一21歲女子自述遭男友PUA（騙財騙色）。她透露，兩人在還沒確定關係前，一次約會看電影時，她被迫在影院發生關係，之後兩人成了情侶。戀愛期間，男友的車貸、飯錢、甚至植髮都要求女友出錢。

據《民生大參考》報導，女孩月月（化名）說，她今年21 歲，去年剛剛畢業，11月份來到鄭州，成為鄭東新區某診所的一名護理師。月月平靜的生活，因為認識了一梁姓男子變得一團糟。她說，自己不但花光了父母的積蓄，還欠下了不少網貸，而這一切都是因為男友。

+ 10 + 10 + 10

來鄭州不久，月月認識了梁男，因為對方非常善談，初來乍到的月月不禁對他產生了一絲好感。不久後，梁男約看電影，就是這一場電影改變了她以後的生活。她透露，在電影院，梁男強行與她發生了關係，之後還安慰她，「已經這樣了，我以後會對你好的，做我女朋友吧。」

受到如此傷害，膽小的她卻沒有想到去報警，加上受傳統思想的影響，月月覺得「生米已經煮成熟飯」，後來就默認了兩人的關係。兩人交往不久，梁男就開始問月月要錢，他說，公司沒有發薪水，自己要還車貸，所以希望女友能幫忙下。天真的月月覺得男朋友有難，自己不應該袖手旁觀，就給他打了4000元人民幣。

誰知道這件事之後，梁男開始三番五次找月月要錢，理由千奇百怪，比如他要給公司轉帳，但手裡錢不夠，希望月月能借3萬；他要去做植髮，希望月月贊助一些；他要去吃飯，但沒錢，如果不給他轉帳，他就要餓死了。

短短幾個月，梁男從月月這裡拿走了100,500元人民幣。但剛剛畢業的月月根本沒有多少積蓄，大部分都是跟父母要的，還有一部分是通過網貸得來的。每個月大金額的還款，讓她倍感壓力，只好向男友提出希望能歸還這筆錢。

梁男一聽這話立即變了臉色，甚至根本不承認從月月這裡拿過錢。對於兩人交往才幾個月，就將這麼多的錢給男友，月月竟認為，「我感覺他幫助過我。」她進一步解釋稱，交往期間，男友多次洗腦，「妳之前的那個事情都夠那個啥了，我不嫌棄妳妳還不知足，妳還在這裡跟我說這說那的。」直到後來，她才醒悟，看清了男友的真面目。

目前，月月已經將梁男起訴至法院，希望通過法律途徑將這些錢追回。

延伸閱讀：台精神科醫生被控於醫院內性侵女病人 院方被揭改網站資料疑袒護▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】