全國唯一你能遇到你媽的Disco：地理雜誌也讚爆的廈門魔幻歌舞廳

廈門有家歌舞廳，叫「臭迪歌廳秀」。堪稱夜場的一朵奇葩：90後和60後同時在這裡蹦迪，「全國唯一一家你能遇到你媽的歌廳」。而且你還能在這裡目睹：你媽/你爸和陌生阿伯/阿姨即興跳舞，60後搶麥（咪）插歌，撒潑打滾，90後甘做綠葉，強勢圍觀，主持人現場cue流程，入座了就要上台獻唱，唱好了會現場收到20塊一次的花環和禮炮，比直播裡的虛擬禮物更激動人心，很多人因此經歷了「自己人生的高光時刻」。



編輯：謝禕旻 攝影：沈瑋豪 責編：石鳴（一条）

開業不到三年，「臭迪歌廳秀」從不做宣傳，但從不缺客人。還被收錄進了《中國國家地理》雜誌「地道風物」推薦。4月中旬，我們實地探訪了臭迪，還與臭迪的老闆聊了聊，以下是現場記錄。

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4月中旬，我們來到廈門「臭迪」，現場感受了60後少男少女的活力，並和這個歡樂場所的締造者「臭迪」老闆侯哥聊了聊。以下是他的自述：

「全國唯一一家你能遇到你媽的歌舞廳」真的不是吹牛，我們有年輕的客人和幾個閨蜜過來玩，結果好巧不巧，遇到自己老媽也和一幫朋友來這，母女兩個人大眼瞪小眼。 還有年輕人來這，發現老媽和阿伯搭檔跳舞，當場發脾氣。母女檔過來上台合唱的就更多了，我們這「三世同堂」「合家歡」都很常見，爸媽帶小孩，或者小孩帶爸媽、爺爺奶奶來玩，剛好應了屏幕上那句「歡迎回家！」。

我們一開始就想做這種大家一起唱的模式，這樣才有參與感，熱鬧。早些年我去北京后海酒吧一條街，台上的歌手在唱歌，每首歌中間的休息轉過頭去和隊友說幾句話，底下的觀眾也各玩各的，甚至都不抬頭看一眼，這還不如放背景音樂呢。

一個專門辦地下party的青年文化團體來我們這辦過一次party，之後每次來都盛裝打扮，特別會搞氣氛。他們最近一次來，穿著洛麗塔的衣服，在我們舞台上大唱王心凌的《愛你》，全場男女老少都沸騰了。

來這邊的中老年人年輕時都是很愛玩的，每次酒過三巡來臭迪，他們就開始話當年。本來以為老年人會不敢上台唱，誰知道他們比年輕人不知道撒歡多少，尤其是喝了點酒之後。 來這的年輕人比較守規矩，老年人創造規矩。像年輕人的場子從來不會出現插歌搶麥、動手打架的，但這種事情在老年人這裡經常發生，一直要唱歌，一直要插歌，輪不到自己很生氣。

生氣的表現也是五花八門。有的讓你開個價，「插一首歌500行不行？1000行不行？」有的就擺資格，「你們這樣子不行啦，老客戶都不讓」，還有的就威脅你，「我要在旁邊開一家跟你們競爭」，「以後我再也不來了」，過幾天又來了。那天在台上有兩個女孩唱林志炫的《單身情歌》時即興改了歌詞，唱說「找一個有錢的有房的有車的拆遷的人來告別單身」，台下很轟動，唱出了大家的心聲。

老臭迪所在的商場下面是一家老年交誼舞廳，我有一次去他們那和老闆聊天，到了21點30，老闆蹬地彈起來，嚇我一跳。原來是去關燈，到跳貼面舞的時候了，老闆說叔叔阿姨們就等著這個時刻呢。臭迪也是一個平台，三年下來不知道撮合多少對了。經常會發現這兩個人原來不認識的，下次吃完飯一起過來，手牽手跟我們說，他們是因為臭迪才在一起的。

有一對老年夫妻，兩個人每次來都要穿情侶裝，膩歪得要死，男的唱歌很好聽，在學校裡是音樂老師，會彈吉他，能把閩南歌唱成搖滾，老婆原來是他學生。老年夫妻來這特別容易打架，各種打法，潑飲料潑酒砸酒瓶子，老臭迪門口砸了好多個酒瓶子。

我是地道的閩南人，廈漳泉都生活過。閩南人特別愛唱歌，我兩個姐妹唱歌都好聽，小時候物質比較匱乏，一碟錄音帶要七塊五角錢，相當於現在七千五，我媽愛聽歌，國外親戚寄回來的營養費都拿去買錄音帶了，我們家整整有一箱子，300多碟錄音帶。

我自己唱得不好，但特別愛聽，遇到唱歌好聽的人就滿心喜歡。我和我老婆相親認識的，她喜歡唱閩南歌，我聽她唱歌很心動。20歲出頭的時候，有一次我過生日，包了一家KTV，從中午12點唱到下午6點，來的十幾個朋友全都是會唱歌的，港台金曲和閩南歌輪著來，我這個壽星一首都沒唱，但聽得不亦樂乎，現在想起來都是人生的快樂回憶。

一個在上海工作的廈門女孩過來這邊說，在臭迪，鄉愁是一方舞台，歌聲在這頭，歲月在那頭，我覺得概括得很準確。鄉愁也是閩南文化的一種。因為太多人到外地去了，太多人思鄉，我媽國外的親戚每到祭祖都會特地跑回來。其實你唱一首老歌，內心想的是從前，聽這首歌的人也會想起當年的情景，喚起的是我們對逝去時光的共同回憶。

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