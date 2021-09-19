在公廁內舉辦的狂野美術展　美女藝術家：佈置時男廁還在正常使用

「野放之域」是國內首個在公共廁所裡舉辦的當代藝術展，23個作品，一共展出了9天，吸引了4000多人來觀看，成為長沙當地人和藝術圈熱議的話題。一条專程來到長沙，在展覽現場的公共廁所裡待了兩天，並和策展人曾卓琪聊了聊這次大膽的行為。



撰文：魯雨涵 責編：石鳴（一条）

在討論公共廁所的時候，每個人都有自己的痛點。女性發現任何城市的女廁所都要排長隊。男性苦惱小便池經常沒有隔板。父親帶女兒、或者母親帶兒子出門時，上廁所時只能把他們帶在身邊。清潔人員抱怨總有人不沖廁所，殘障人士質疑殘疾人衛生間頻繁被他人佔用……

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男廁所為什麼這麼大？

曾卓琪形容這次展覽是一次「命題作文」。她開始廣發英雄帖。短短一周內，超過30位藝術家發來了他們的答卷。最終經過評選，共有21組藝術家的共23件作品參與展覽。有9位藝術家分到了廁所裡的9個隔間，一位藝術家分到了男廁所的小便池，有人分到了擋板，有人分到了門牌，就連「小心地滑」的標示牌也有人設計……所有人都在有限的空間裡發揮了最大的創造力。

點圖了解更多曾卓琪的獨特作品▼▼▼

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廁所不止是性別問題

在參展的藝術創作中，和性別議題有關的探討佔據了很高的比例：藝術家小組langweixian的參展作品《4個標語和1個指示牌》，用一種曾經存在過的語言，重新改造了「男廁所」、「女廁所」、「第三空間」、「工具間」和「小心地滑」的指示標牌。這種文字原本是給文盲進行文化普及教育時所使用的文字，讓觀眾重新回到了「文盲」的狀態。

點圖看看更多令人耳目一新的作品▼▼▼

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不只關乎「美」，也關乎「痛」

在這場「命題作文式」展覽中，也有一些藝術家的作品是在展覽之前就誕生了的。他們長期關注公共廁所的話題，這些「不登大雅之堂」的作品很少有機會公開展出，放在「野放之域」卻再合適不過。

《公廁商店》展示了藝術家費明節一系列關於「衛生間」這個場所的插畫作品。從2017年開始，她構建了九個不存在的公共衛生間，來自不同地域、不同時間，共通之處是使用者正在被他人所凝視。

為公共廁所背後的社會議題發聲（點圖了解更多）▼▼▼

布展的時候，廁所還在正常使用

自述：曾卓琪

在廁所裡辦展覽的想法，年初的時候就有了。前期制定展覽計劃、尋找合適的公共廁所、和有關部門溝通花了大概2個月的時間，三月初才決定了基本的展覽方案和展覽地點。從三月中旬開始，一個星期徵集作品，一個星期決定參展藝術家，一個星期布展，就這樣趕鴨子上架似的，前後不到一個月就開展了。

因為我們不想佔用公共廁所太長時間，工作人員和志願者3月27號進入廁所布展，廁所直到29號才真正停止使用，也就是頭幾天還一直有人會進來上廁所，工作環境也是比較惡劣的。我也是到了實際佈展的時候，才發現在公共廁所辦展是多麼困難的一件事。

點圖看看佈署展覽過程▼▼▼

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有人一輩子都不會去美術館，但一定會來公共廁所

在公共廁所辦展覽這件事，本身就可以看作是一個「行為藝術」，觀察人群對這個空間的反應也是這個展覽很重要的一環。

每過一天，展覽現場都會被「破壞」一點。《第三空間》地上的鏡子被踩碎了，申孟瓏作品裡的衛生紙被人拿走了，我們的iPad沒有做任何的防盜措施，結果被一個觀眾砸碎了。也正因為如此，我們可以知道這些普通人如何看待我們的展覽，也算是一個意外之喜。

點圖了解更多《第三空間》的作品▼▼▼

有位八十多歲的老奶奶看完了整個廁所裡的作品之後，跟我說：「活了一輩子，這真是天下第一奇事。居然有人在廁所裡搞這個事，也是蠻有味。我過幾天帶孫子來看。」

負責廁所片區巡邏的保安進來看了好幾次，很積極地幫我們和想進來上廁所的人解釋。還有一天，一群工人湧進來，在大聲讀奉秦林在門板上寫的那首詩《春天來了，你介意我在廁所寫詩嗎？》，這都是讓我覺得很動人的瞬間。他們可能從來沒有看過藝術展，甚至一輩子不會去展覽館、美術館，但他們會來公共廁所，如果廁所裡有詩、有影像、有畫，他們自然會看到。

這些都是應該被體面討論的問題

雖然我們的展覽發生在公共廁所，但是展出的所有作品，都是藝術家經過慎重思考後的嚴肅表達和實踐。展覽中的一件紀錄片作品很打動我，是一個剛剛起步的視頻團隊，用了一個星期的時間拍攝剪輯而成的。他們走遍了長沙各個商場、學校、醫院、夜店酒吧等公共場所的廁所，拍下女廁所排長隊，小女孩從男廁所裡出來，小男孩從女廁所裡出來等場景。

按圖了解更多男廁裡的人體模特▼▼▼

有一位本來是做規劃師的叔叔來看我們的展覽，看完之後他就和我爭論男廁所和女廁所哪個更大的問題，然後問我：「你們做這個展覽有什麼意義？」他說，你有意見就去和城市規劃局說，和老百姓說沒有用。

其實我們做這個展覽的目的不是為了要解決問題，我們也沒有能力解決。我們只是選擇了一種最接地氣的方式，在一個接地氣的地方，把這些問題拋出來，讓更多人意識到並且開始思考，就足夠了。

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