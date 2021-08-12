她拍下河南尋常家庭一次會議　一鏡到底一刀未剪卻橫掃國際大獎

2020年12月，《家庭會議》在廣州紀錄片節展映，此前它已經在幾個國際電影節上轉了一圈，入圍和獲頒了各種獎項，包括法國真實電影節、倫敦Open City紀錄片電影節新銳電影人獎……



撰文：洪冰蟾 責編：石鳴（一条）

片子拍了河南洛陽的一戶普通人家，家裡有一個成員進入ICU，生死未定，大家開會討論後續怎麼辦，全片都是真實記錄，沒有排演，一鏡到底，一刀未剪。中國獨立紀錄片之父吳文光評價此片︰「一個鏡頭到底，一個家庭的內部之門打開。」豆瓣網友感嘆，「人的本性表現得淋漓盡致」。

導演顧雪（一条授權使用）

導演顧雪是80後，《家庭會議》是她的第一部長片。她告訴我們，自己的家庭也面臨過類似抉擇，我們聊了聊她的經歷和她的創作：「我在這裡說的話，有一些從未對家里人敞開聊過，家庭是我最感興趣的主題之一，把家裡的問題搞明白，大概也就知道現在的社會是什麼樣的了」。

《家庭會議》時長65分鐘，從頭到尾就一個鏡頭，時而左右移動，時而停頓在某個人身上，完整記錄了一場家庭討論。討論的內容是要不要救躺在ICU的親戚。這個病人被稱作「五姨」，視角來源於主持家庭會議的兩個人，「五姨」的外甥和外甥女，他們是一對親兄妹，是導演顧雪之前已經跟拍了一年的紀錄片對象。

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做自己的東西，不和那些「社會男人」競爭

自述：顧雪

2016年，我和老顧合作了一部描寫少數民族少數性取向的紀錄片《牡丹花開》，講述他們在新疆的生活。片中有一個主角叫米雪，她是回族人，做了變性手術，變成一個非常迷人的女人。和米雪相處的過程中，我能感受到她的敏感、細膩、嫵媚，更重要的是她在面對自己選擇和社會標準衝突時候，那堅毅和溫柔的力量。拍完這部片子，我開始感覺到，我自己身體上有一種女性的啟蒙，特別是女性觸感的啟蒙。這個可能跟我小的時候對生理上的一些感受不同，我開始能夠欣賞女性的美，來反觀到自己的一些女性特徵。

有一個男導演看完我的影像日記，他說他覺得這個東西是沒什麼意思的，每天拍日常瑣碎的東西，就像是一個vlog。這個事情給我觸動挺大的，後來我就想，關於價值的標準是由誰來定義的。吳文光老師看了《家庭會議》很喜歡，他說他喜歡這種觀念加現實的創作，他鼓勵我說，「不要去跟男人較勁，女性是天生的感性強者」。

聽完這話，我開始思考這是屬於一個女性的視角嗎？還是說的確有一些女性創作和男性創作中獨特的東西，有待被挖掘。《家庭會議》放映之後，經常有人會這樣問： 「一個鏡頭太長了吧」，「很多瑣碎的為什麼不去掉？」，「這不是攝影師完成的鏡頭嗎？導演做了什麼？」

我的回應是：「當我決定開機的那一刻，這個電影就開始了。當我決定把它呈現給觀眾的時候，它就完成了。」

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