東京奧運︱中華台北隊10大男神盤點　外表帥、有實力更勇於堅持

隨著東京奧運來到尾聲，掀起一陣奧運風潮，大家不約而同地守在螢幕前為我們選手們加油打氣！看著他們在場上精湛表現，再加上專注又帥氣的神情，任誰都會被迷得神魂顛倒呀！



今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，本屆的實力中華台北奧運男神們，到底是誰擄獲了網友的心呢？

No.10 唐嘉鴻

有著可愛的小虎牙，擅長「直體貓跳」而有著「亞洲貓王」稱號的唐嘉鴻，在奧運男子競技體操全能項目獲得第七名，創下中華台北體操項目的最佳成績。

唐嘉鴻小時候是過動兒，被父母送去學體操，看了電影《翻滾吧！男孩》決心轉學到宜蘭投入訓練，爸爸在家打造練習室自製體操器材，陪著他練習。

唐嘉鴻的手肘曾受傷到無法伸直，讓他一度哭著想放棄，反覆進行三次手術治療，即使如此，他仍舊憑著無盡努力與精湛表現折服網友，在國際賽事上奪下單槓金牌、地板銀牌等佳績，貓王就是帥到讓人心動啊！

▼▼▼點擊即睇中華台北隊10大男神！個個有段故▼▼▼

+ 28

延伸閱讀：戴資穎落敗獲「印度暖女」仙杜安慰 合照揭中日台等選手們私下都是好朋友▼▼▼

+ 22

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年7月23日至2021年8月2日，共11天。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣奧運男神』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



延伸閱讀：

看好了世界！中華隊來了 開幕前網友熱議20大東京奧運人氣出戰選手

英雄開大一波帶走～舒服！《Garena 傳說對決》20大巔峰霸主人氣排行

在家跟著他們舒展身心靈！10大網友熱議瑜珈線上教學頻道

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】