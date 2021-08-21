【廠佬東莞奇遇記．書摘】那些年，香港男人北上包二奶的二三事

事先聲明，讓我澄清一點。作者，也就是我，沒有「包二奶」，也沒有「小三」，沒有對不起妻子（廣東話：老婆）和子女，自己應該是一個會盡家庭責任的人。不過，港人北上，「包二奶」，找「小三」，是當時的一個流行現象，是探討中國社會的人應該要研究和了解的範疇之一。所以，就算很多保守的人認為寫這種題目，實在是傷風敗德，但我有義務書寫和記得當時發生的東莞往事，港人北上找「小三」的舊日歷史。（本文節錄自《廠佬東莞奇遇記》。）



文：波是圓的-屈薯彭先生（港大文學院碩士，在東莞生活十多年）

「黃色事業」和「包二奶」，是兩個概念。黃色事業，即是性交易，或者是嫖妓。黃色事業，也就是社會學「政治正確」語言體系中較為文雅的講法，也就是「性工作」（Sex Work）。黃色事業，在中國，是非法和犯法的，是地下運作的。一旦被發現，輕則行政拘留和罰款，重則勞改、入勞教所或長期坐牢。不管如何，黃色事業，我會在下一章詳細地講下去。

至於「包二奶」或者「小三」，不是一夜情，付錢後，得到月黑風高下的歡愉，而是一種長期的感情關係和經濟上的互相依賴。所以，黃色事業是一晚的服務，包二奶，找小三，是長期的感情關係和經濟上的支援。

這一章最主要是講述「包二奶」和「小三」這個方面的東莞社會現象（點圖放大閱讀書摘）▼▼▼

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香港人北上工作、投資和尋找中國的機遇，北上時，發現和認識了中國的女子。想想吧，香港自己的髮妻，比較沉悶、煩厭，生活管束多。不過，北上到了中國時，發現中國的女子反而比較可愛、比較沒有那麼煩厭，照顧比較周到和體貼，難道就不會上當，包二奶，找小三，偷偷地背叛髮妻，找第二個女人嗎？男方需要小三溫柔體貼的照顧，需要一種沒有妻子看管的自由，而女方需要男方的金錢支援。你情我願，男方要女人，女人要錢，雙方就這樣開始了一段長期的感情關係。

包二奶，找小三，在廣東地區、中國，相當流行，以致東莞和深圳，有一些地方，叫作「二奶村」，成為二奶聚集、找情夫的地方。當然，這種地方，會讓性病流行，會增加公共醫療的負擔。二奶有幾種類型。第一種，只是單純肉體上的接觸。在交易之下，一齊生活，男人供養，給她錢，而女人願意和他短期相處。第二種，真的有感情，長期相處，男方經濟上供養女方，而且雙方的關係有一段很長的時間。香港家庭、子女和妻子，相處比較煩厭、苦惱和困擾時，夫妻家庭關係很差。因此，即使中國女人和香港男人文化差異大，但比較容易相處。女方柔順、體貼、噓寒問暖，男方自然會喜歡，兩人因而有了相處，有了感情，將情感放在二奶多於妻子身上，甚至可能會誕下兒女。

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包二奶，價錢要多少？如果正常來說，要3000 元到4000 元才可以包二奶（1995 年到2008年左右，價錢應該是3000元，或者是5000元至6000元，由於通貨膨脹，現在2-3萬都應該不能夠擁有小三了）。只要提供食、住、錢，女人才跟你。後來，台灣廠家和台灣人加入，來東莞投資和設廠。台灣人很有錢，結果，連台灣人都跑來包二奶，價錢有時會上升到10000元。很多時候，男方和小三，都在工作環境、餐廳、夜總會、路邊上認識。女方投懷送抱，男方願意給錢，就開始了這段關係。一開始，關係應該會不差，女方溫柔體貼，與男方展開了友情關係，甚至會同居。可惜的是，相處日久，認識良久，世界就會變天，女人就會變臉。相處時間長了，女人就會來一個「四川變臉」。女方就會說，家中有人要做手術、祖屋塌了要錢才可以修補，之後就問男方要錢。輕則十萬，重則二十萬，總之相處時間長了，女方就開始叫價，要錢。如果有人給更高的價錢，就會馬上離開，跑去找第二個男人。有一些女人，會同時有好幾個男人，這樣才可以多收幾筆錢。有些二奶藉此積累一大筆財富，有能力購置房產，開始可以過挺直腰板的生活，在感情上有更多自主權。

我有沒有認識任何「找小三」的老朋友？當然有，有一位朋友，認識一位工廠妹，與工廠妹發展了另一段情感。包養二奶的男性不一定是大老闆，也有那些一個月收入才幾千塊錢的「打工一族」，像我認識的一些同事和朋友。要花的錢是多是少，很難一概而論，他們包養的大多是從農村、鄉鎮來的打工妹。老實一點吧，工廠妹其貌不揚，樣子沒有想像中的那麼好看，身材一點也不好看。再坦白一點吧，我認識的大部分，甚至是所有的二奶，都是樣貌平平，身材也平平的。如果是這樣，為甚麼要找這位工廠妹？主要的理由是她們來自農村，有一些比較淳樸，習慣艱苦的生活，比較容易相處，跟香港驕生慣養的港女不同。而香港男士家中的妻子可能非常煩厭，一開始認識還不差，但相處時間長了，就感覺很差，覺得自己生活不自在，不喜歡自己的生活受人監管和監督。所以，到了東莞，認識新女人，那怕其貌不揚，覺得相處關係比較好，對自己的照顧較為體貼，就自然會喜歡上對方。

也因此，當二奶或小三不是年輕漂亮就可以的，關鍵就是要有男中眼中良好的性格，不要煩，不要囉囉嗦嗦，讓男人覺得舒服。因此，二奶或小三的ＥＱ一定要好，要好好管理自己的情緒，壓抑自己的脾氣，不要憤怒，不要有怨言，不要麻麻煩煩，有時甚至忍受男方的情緒宣洩。很多人男人會肆意向二奶或小三發脾氣，甚至大發雷霆。如果二奶或小三未能忍耐，這段婚外包養關係就岌岌可危了。沒有多久，這位朋友就和小三一起生活。到了後來，更加買了價值二十萬的樓房，與小三共度幸福的生活，很少理會身在香港的髮妻。不過，十年之後，他與小三的感情日淡，因而浪子回頭，回到香港髮妻身邊，回到香港家庭生活。算是十年一覺東莞夢吧！至於小三呢？這位朋友，只能夠將位於東莞的那層樓房，送給在東莞認識的那位小三，作為分手的方法和報答的恩惠。那位朋友，怕不怕妻子指控自己不忠？怕不怕妻子發現？怕不怕妻子發現疑點之後，叫私家偵探跟蹤？怕不怕妻子買兇到東莞殺了小三？怕不怕妻子送上離婚信？一旦發現，就是大事了，離婚自然是免不了。有一些香港的女士，為了保持家庭完整，為了照顧小朋友，加上自己沒有經濟基礎，難以獨自生活下去，因而隻眼開，隻眼閉，任由男方找小三，都不理會男人，自然就會令男方輕易地過關了。

更重要的是，妻子傻，男方當然不怕啦！認識了小三已十年，髮妻都末有親自上過東莞一探究竟，又沒有布下線眼，丈夫自然就能成功瞞天過海了。所以妻子多疑有時會令丈夫煩厭，但是沒有疑心，隨時自討苦吃，被人蒙在鼓裡。大家有留意娛樂圈新聞，就會知道很多香港男性明星北上拍戲，女朋友或妻子會突擊北上，來一個突擊檢查，原因就在這裏。聽說某大喜劇巨星就是這樣被發現在酒店房內有其他女性，與女朋友分手收場。世界上，大部分的壞事，都可以瞞天過海，作為男人，真幸福。渡邊純一先生《失樂園》當中的婚外情環節，泰半都是沒有人發現的，男人的東莞歡樂時光，自然是風流快活而無從稽考了。

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《廠佬東莞奇遇記》書本封面

書名：廠佬東莞奇遇記

作者：波是圓的-屈薯彭先生，從事工業20多年，在東莞生活十多年，主修文史哲，港大文學院碩士畢業。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】