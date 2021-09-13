限娘令｜王一博等花美男人人自危　蔡徐坤黃子韜大秀肌肉、鬍鬚照

內地近期大動作整肅演藝圈追星文化，更祭出「限娘令」，大力撻伐花美男文化，是畸形審美的「娘們形象」，官方態度強硬，內地不少藝人乖乖聽從此政策，黃子韜、王一博、蔡徐坤都一改過去白皙奶油書生形象，大秀肌肉、蓄鬍，和過去花美男形象天差地遠。



黃子韜日前於微博曬出在健身房訓練的照片，他戴著白色棒球帽露出健壯的上半身，秀出胸肌、腹肌和二頭肌，和過去纖細，在韓國出道時還畫煙燻妝的花美男形象差很大。

妙的是，其實黃子韜並未被點名是娘炮藝人之一，不過他此舉被解讀為防患未然。

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因戲劇「陳情令」在內地爆紅的男星王一博，最近也在實境節目以俐落短髮造型示人；而蔡徐坤自拍照也改放素顏蓄鬍的照片，揮別過去秀氣的樣貌。

如此有效的整肅，讓內地知名民運人士王丹於臉書發文笑稱，未來內地將出現新興產業，生產假鬍子、假胸毛的新興產業，同時也會成為利潤最高的公司，不僅進入世界五百強，對內地每年GDP的貢獻率預估57%，直言以後男人見面的問候語不再是「吃了嗎？」，而是「我草！」。

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