MU5735空難｜退票乘客發文感嘆遭網暴　專家：己所不欲勿施於人

3月21日，東方航空MU5735航班於廣西梧州藤縣墜毀。經連日搜救，國家應急處置指揮部3月26日晚確認，機上132人全部罹難。

外界一直關注事件動態，從空難救援到家屬安置，無一不牽動千萬人心。然而，不少與事故直接相關的人卻遭受無端指責，包括退票乘客因為分享親身經歷，被質疑吃「人血饅頭」。



來自雲南騰沖的24歲男子小華（化名），常在抖音上分享日常生活。3月18日，即將前往廣州打工的他在抖音上分享自己的機票訂單，需要從騰沖飛至昆明，再由昆明轉機至廣州。由於天氣原因，騰沖至昆明航班取消，小華選擇退票。

3月21日客機墜毀後，不知情的小華在抖音上載一段影片。隨着消息不斷傳播，大量網民再其抖音帳號中留言「幸運兒」、「與死神擦肩而過」。小華形容當時「我還是一臉懵圈的樣子，搞不懂什麼情況」，直至當日下午4時許接到航空公司來電，才知道自己原本要乘坐的東航MU5735航班出事。

隨後，小華拍片透露自己的退票經過，並祝願機上乘客順利平安，「當時的我真的是難以相信，一臉茫然，內心非常痛楚」。然而，一些別有用心的人盯上小華的經歷，盜用其影片、圖片，甚至冒充其名義在抖音上載影片開直播。

網民見狀隨即對他展開攻擊謾罵，直指小華故意「蹭熱度」。小華遭受網暴，最終不堪壓力刪除抖音內相關的影片。 3月25日，小華發文稱，他比任何人都能感同身受，真心祈求別再有人用自己的照片影片去偽造冒充，並希望網民多關心遇難者家庭。

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除了小華，另一位退票的乘客Rae同樣遭到網暴。據其自述文章，當日她原定計劃乘坐MU5735航班，因沒有核酸檢測無法登機，於是辦理退票手續並重新購買3月22日同一航班機票。

當天下午約4時許，剛回到家的她獲悉飛機失事，於是在朋友圈及微博上載其退票截圖，並發文感嘆「第一次覺得死亡離自己這麼近」，但出於讓大眾聚焦事件本身以及不想佔用公共資源的心態，她發布不久後就將有關圖文從微博上刪除。

隨着客機墜毀消息熱度愈來愈高，開始有人冒充Rae來博取關注，甚至有人在微博私信辱罵她，直指她是「吃人血饅頭」。由於Rae是一位淘寶店主，經常直播帶貨，有網友質疑她是為了「蹭熱度」帶貨，甚至到她的淘寶店舖辱罵客服。

目前，Rae的微博和抖音帳號均刪除航班相關動態。 3月22日，她發文稱自己並沒有什麼倖存的感覺，「沒有人會拿生命開玩笑，我比任何一個人都感同身受，死神從我身邊擦肩而過，我的心情比任何人都沉重」。

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東航MU5735航班墜毀後，不少退票倖存者和罹難者家屬都選擇通過社交平台分享親身經歷和懷念至親。北京大學心理學博士李松蔚日前撰文提到，面對空難事故、疫情封控和遠方的戰爭等壓力，普通人唯一能做的就是說一說，讓情緒有一個出口。

李松蔚認為，互聯網平台對公共情緒進行干預要做到三件事：第一，鼓勵表達；第二，給予正常化的回應；第三，預防極端情況。

值得注意的是，事故發生後出現了不友善的聲音，甚至是網絡暴力。《南方都市報》報道，中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍指出，每個人都有表達的權利，但網絡發言需要平衡公共利益、社會道德和表達自由的關係。

朱巍認為，很多網絡暴力往往只是發洩情緒，比如捏造事實，使用侮辱性語言，放大極端和不滿情緒等等，甚至是洩露他人的個人信息，開展人肉搜索。他提醒，在大規模傷亡的突發事件中，倖存者在分享感受時應具備同理心，照顧到罹難者家屬感受，呼籲大家要理性發言，設身處地為他人著想。

對於網絡暴力的治理，朱巍介紹，在法律規制上，網絡暴力施暴者可能涉嫌侵犯他人名譽權、榮譽權、隱私權、姓名權、肖像權，需要承擔民事侵權責任。 《治安管理處罰法》第42條規定，可對施暴者處以罰款或拘留；若情節嚴重達到刑事犯罪標準，可能涉嫌構成侮辱罪、誹謗罪和侵犯公民個人信息罪，甚至涉嫌構成尋釁滋事罪等。