上海50歲「安福路小公主」每天穿自製公主裙上街！背後藏動人經歷
撰文：女人我最大
出版：更新：
人生，活成自己喜愛的模樣，足矣！近日，上海這名年約50歲的「安福路小公主」網路上爆紅得一塌糊塗，更從飽受路人嘲笑，走到了備受尊敬。
上海50歲「安福路小公主」爆紅
留著平頭、身材豐滿的這名上海中年婦人，目測年約50歲，每一天都會穿上浮誇的蘿莉塔風格公主裙、戴上皇冠，踏著自信的步伐走在安福路街頭～起初，無疑招來路人異樣的眼光，更一度在網路上招來酸言酸語，大多數的人說：這位大嬸瘋了！
如今，則是每天都有攝影師定點蹲拍「安福路小公主」的每日穿搭，「安福路小公主」背後的經歷更令人既心疼又敬佩。
按圖看清安福路小公主穿搭！
+4
「安福路小公主」每天穿上自製公主裙＋皇冠，背後經歷藏洋蔥
原來，這名被暱稱為「安福路小公主」的中年婦人，幾年前生了一場大病，在歲月與藥物的長期摧殘下，不單單頭髮愈來愈稀疏、皺紋爬上了臉，身材與容貌也留下了時間的痕跡。站在鏡子前，看著臉蛋、身材與健康不復以往，這份衝擊令「安福路小公主」渴望有生之年，能再一次自由自在做回自己。
想起了年輕時著迷於蘿莉塔公主裙，「安福路小公主」決定重新穿上最愛的公主裙，不過，卻因身材變形而苦苦買不到適合的裙子，「安福路小公主」開始動手為自己量身定制一件又一件公主裙，沒有一天的穿搭重複！
相關文章：大陸OL咁食黃瓜一夜爆紅！另類吃播片陸網瘋傳 網民集體炮轟意淫
+4
餘生活成自己喜愛的模樣吧！「安福路小公主」喚醒對自由與青春的渴望
「安福路小公主」的經歷感動了網友，也令不少攝影師紛紛駐足拍下「安福路小公主」最美的一點一滴，如今更成為上海安福路上最獨特的風景之一，滿是洋蔥的往事背後，「安福路小公主」似乎也喚醒了我們內心對自由與青春的渴望。
東北大媽在日本做清潔25年做到世界第一 身世坎坷誓不向命運低頭不滿女兒暑假狂玩手機不讀書變廢青 父親帶去工地搬磚3天便變乖美女與野獸真人版 表舅母美顏盛世竟嫁他 網民無法接受：是P圖男子打拼十多年卻欠債30多萬 回鄉當「穴居人」每天僅工作1小時周星馳《西遊記》拍攝地！寧夏影視城年吸百萬客：扮紫霞仙子打卡有片｜洛陽暴雨成災 「玩命女俠」穿白襪走5厘米寬欄桿驚呆路人奶奶下令坐月期間穿厚外套禁止開冷氣 新抱熱到崩潰瘋狂自打耳光
延伸閱讀：
粉色爆擊！達菲新朋友「麗娜貝爾」9月登場東京迪士尼海洋，多款周邊商品搶先亮相
【本文獲「女人我最大」授權轉載。】