上海50歲「安福路小公主」每天穿自製公主裙上街！背後藏動人經歷

人生，活成自己喜愛的模樣，足矣！近日，上海這名年約50歲的「安福路小公主」網路上爆紅得一塌糊塗，更從飽受路人嘲笑，走到了備受尊敬。



上海50歲「安福路小公主」爆紅

留著平頭、身材豐滿的這名上海中年婦人，目測年約50歲，每一天都會穿上浮誇的蘿莉塔風格公主裙、戴上皇冠，踏著自信的步伐走在安福路街頭～起初，無疑招來路人異樣的眼光，更一度在網路上招來酸言酸語，大多數的人說：這位大嬸瘋了！

如今，則是每天都有攝影師定點蹲拍「安福路小公主」的每日穿搭，「安福路小公主」背後的經歷更令人既心疼又敬佩。

按圖看清安福路小公主穿搭！

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「安福路小公主」每天穿上自製公主裙＋皇冠，背後經歷藏洋蔥

原來，這名被暱稱為「安福路小公主」的中年婦人，幾年前生了一場大病，在歲月與藥物的長期摧殘下，不單單頭髮愈來愈稀疏、皺紋爬上了臉，身材與容貌也留下了時間的痕跡。站在鏡子前，看著臉蛋、身材與健康不復以往，這份衝擊令「安福路小公主」渴望有生之年，能再一次自由自在做回自己。

想起了年輕時著迷於蘿莉塔公主裙，「安福路小公主」決定重新穿上最愛的公主裙，不過，卻因身材變形而苦苦買不到適合的裙子，「安福路小公主」開始動手為自己量身定制一件又一件公主裙，沒有一天的穿搭重複！

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餘生活成自己喜愛的模樣吧！「安福路小公主」喚醒對自由與青春的渴望

「安福路小公主」的經歷感動了網友，也令不少攝影師紛紛駐足拍下「安福路小公主」最美的一點一滴，如今更成為上海安福路上最獨特的風景之一，滿是洋蔥的往事背後，「安福路小公主」似乎也喚醒了我們內心對自由與青春的渴望。

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