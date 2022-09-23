54歲婦陪閨密看老人斑　醫生反關心她臉上的痣　一驗竟是癌腫瘤

撰文：中天快點TV
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病總是藏在不顯眼之處。因閨密擔心臉上的老人斑，大陸一名李姓婦人（54歲）陪閨密去看皮膚科，結果閨密的老人斑沒事。反倒是自己身上的痣被醫生看出問題，進一步檢查竟發現罹患「基底細胞癌」，幸好手術後恢復良好。

根據陸媒報導，大陸浙江省杭州桐盧地區，一名李姓婦人（54歲）今年中秋回老家過節的時候，認識30年的閨密來家中拜訪。

多年的痣竟是癌腫瘤　醫生：「我一眼就看出來了」　點圖了解更多：

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閨密提到自己臉上的老年斑似乎越來越多，因此想去找醫生檢查一下。中秋節過後，兩人找了時間一起去看皮膚科，檢查發現，閨密臉上的老年斑其實只是正常的生理現象。

醫生反倒關心婦人身上的痣，起初醫生詢問的時候，婦人還愣一下，隨即笑著回答：「臉上的痣已經很多年了，而且有些還是做飯被噴濺起來的油燙到的！」但醫生聽了卻建議她檢查。

進一步檢查發現，原來她身上的痣是「基底細胞癌」，而手術過後她的恢復狀況良好，並沒有影響到外貌。但也讓她心有餘悸地說：「現在想想都很害怕，幸虧醫生經驗豐富，一眼就看出問題，否則後果不堪設想。」

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杭州市第一人民醫院皮膚科醫生鍾劍波表示，基底細胞癌是最常見的皮膚腫瘤，常見在中年以上、膚色較淺的成年人。尤其是從是日曬較多的戶外工作者，好發部位包括臉部、耳朵、手臂和前臂等。

鍾劍波補充，基底細胞癌臨床上可以分成5種類型「結節型、淺表型、硬化型、色素型、纖維上皮瘤型」，其中又以結節型最常見，由於華人的基底細胞癌多是呈現黑色或褐色，所以發病早期的時候，很容易被誤診為色素痣，恐延誤最佳治療時間。

鍾劍波提醒民眾，當臉部或是鼻子出現快速變大、型狀不規則、凸起、搔癢、顏色與膚色不同、疼痛、傷口久而不癒、感染與糜爛的小疙瘩的時候，建議立刻就醫。

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臉上的痣會否是癌症？

當臉部或是鼻子出現快速變大、型狀不規則、凸起、搔癢、顏色與膚色不同、疼痛、傷口久而不癒、感染與糜爛的小疙瘩的時候，建議立刻就醫。了解更多

什麼是基底細胞癌？

臨床上可以分成5種類型「結節型、淺表型、硬化型、色素型、纖維上皮瘤型」，其中又以結節型最常見，由於華人的基底細胞癌多是呈現黑色或褐色，所以發病早期的時候，很容易被誤診為色素痣，恐延誤最佳治療時間。了解更多

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