上海迷你單位月租1千　窗口小如射擊孔　經紀誇張稱「心靈窗戶」

近日上海有房屋中介曬出一個出租單位引來眾多網友調侃，該單位由閣樓改造空間不大，其中窗戶超級「迷你」簡直堪比「射擊孔」，讓中介稱此單位「具有與外界溝通的心靈窗戶」，網友也隨之附和「口罩別扔好當窗簾」！



從網傳影片中可以看出，該窗戶設計「獨特」非常小巧，採左右兩扇開闔，粗估長約30-50厘米，高僅20-30厘米左右，扣掉窗框，透氣面積不過巴掌大，與房間整體大小相比，明顯不合比例。

上海黃金地段閣樓房出租，迷你窗戶如射擊孔。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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據內媒報道，該單位位於上海中環地區，中介在房屋介紹影片中以極其誇張地方式解說，先是表示單位中配有「十八手空調」和迷你小衣櫃，再將窗戶稱之為「心靈窗戶」，並形容其具有與外界溝通的能力，房租為每月1000元人民幣（約1090港幣）。

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不過，網友們幽默感也毫不遜色，嘲諷「口罩別扔了，做個窗簾吧」、「有颱風了就知道這小窗戶多省心」、「小偷肯定從窗戶進不來」、「鑿配線盒的時候不小心把牆弄穿了，沒辦法只好改成窗戶」；也有網友表示上海寸土寸金「1000塊錢一個月我還能勉強接受」。

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