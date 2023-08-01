把零食當正餐！13歲女生胰臟發炎休克　送院竟抽出2公升白色血液

大陸河南省駐馬店市有一名年僅13歲的小妹妹，因平時就有暴飲暴食、把零食當成正餐等壞習慣，結果竟因此引發胰臟發炎，甚至還一度因休克而緊急送醫。更令人憂心的是，這已經是小妹妹在過去4個月內第2次住院，且醫生在置換血漿進行透析治療時，更發現小妹妹的血液呈現「乳白色」，所幸在經過治療後，小妹妹的情況已有所好轉。



根據河南廣播電視台民生頻道《大參考》報道，一名住在河南駐馬店的13歲小妹妹，在日前因急性胰臟炎而被迫住院，且在送到醫院的時候，不但有腹痛、腹脹、頻繁嘔吐、全身發冷等症狀外，當下甚至已經處於休克狀態。此外，這是小妹妹在近4個月內第2度因胰臟發炎而住院。

抽血竟抽出奶白色的東西來，這女生的健康狀況實在值得關注：（按圖了解）

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醫生進一步的檢驗後發現，小妹妹的血液中竟含有脂肪類物質，故研判她其實是罹患了「胰臟炎高脂血症」，且此病除了死亡率非常高、隨時可能陷入生命危險外，小妹妹的情況甚至已屬於重症患者，故緊急替她安排了置換血漿、血液透析等治療，不料卻詭異抽出2公升的「乳白色」血液。

小妹妹的父親向醫生坦承，女兒平時非常喜歡購買薯仔粉、雪糕、辣條、豆乾等路邊攤零食，且除了有時會把零食當成正餐享用外，每次飽餐一頓後又會馬上躺在床上玩手機。對此，醫生也向大眾呼籲，平時切勿暴飲暴食，並要節制食用生冷刺激性的食物，若沒有養成健康飲食習慣，就可能會陷入胰臟發炎的痛苦，甚至有性命之虞。

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