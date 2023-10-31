女毒販為逃避入獄　竟以不斷懷孕作擋箭牌　6年生4孩結局仍要收監

枉為人母！大陸山東一名冉姓女子，因販賣毒品罪被判處有期徒刑16年，為逃避坐牢在6年時間裏生下4個孩子，直到第5次懷孕流產才被收監，最讓人氣憤的是冉女在懷孕及哺乳期間也照樣吸毒。



據《極目新聞》報道，冉女系重慶人，2009年來到青島，染上了毒癮，是一名有着10幾年吸毒史的「癮君子」。在2014年至2020年間，曾因吸食毒品被公安機關處以三次行政處罰。在沒有經濟來源之下，開始「以販養吸」，分別在2018年、2020年和2021年因犯販賣毒品罪被法院作出有罪判決，其中第一次被免予刑事處罰，第二次被判處有期徒刑三年，第三次被判處有期徒刑十五年，並與前罪未執行的有期徒刑三年並罰，決定執行有期徒刑十六年。

然冉女卻不停地以懷孕生子及未成年子女唯一撫養人身份，作為逃避刑罰的「擋箭牌」，自2012年起陸續生下四個孩子，第二個和第三個孩子在出生後都被交給孩子生父照顧，大女兒和小兒子則一直跟隨媽媽生活。

直到2021年公安機關在辦理一起涉毒案件時，發現冉女還有四項犯罪事實未被追究刑事責任，再次立案偵查，並將案件移送即墨區檢察院審查起訴。就在辦案檢察官對該案出庭支持公訴時，發現冉女「第五次懷孕」，但由於身體原因，庭審結束沒多久就流產了。

最終，法院以販賣毒品罪判處冉女有期徒刑三年，與前罪判處的有期徒刑十六年並罰，決定執行有期徒刑十七年。同時，法院認為冉女最小的孩子已3歲，符合收監執行條件，遂作出收監執行的決定。

今年8月，冉女被收監執行。由於大女兒生父五年前已經去世，小兒子生父也因販賣毒品被判處有期徒刑十年，目前正在監獄服刑，最終民政部指定由重慶市兒童福利機構撫養兩個孩子，並為無戶籍的天天在重慶辦理落戶。

延伸閱讀：心痛愛女製毒太辛苦 江蘇「暖心」爸媽幫忙販毒 全家下場曝光

+ 17

延伸閱讀：

台中便衣警逮人「鎖喉壓制」毒販奮力抵抗 驚險過程曝光

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】