陸男迎親開門即崩潰！新娘伴娘全是「前女友」　腳軟致歉：我錯了

內地近日有一對情侶風光舉行婚禮、邁向人生的新階段。不過，就在張姓新郎率領辦郎團迎娶劉姓新娘時，意外被眼前的伴娘團給嚇傻。



原來，新娘為了惡整另一半，竟偷偷聯繫了新郎的前任女友們，讓她們組成「前任團」沾喜氣，也讓新郎嚇得急忙向新娘致歉。

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綜合陸媒報道，張男與劉女是在某場聯誼活動中相識，並因為一見鍾情的關係，馬上就互留聯絡方式，並在聊了1個月後開始交往，最終在交往2年多後，決定共結連理、步入禮堂。不過，就在劉女籌備婚禮時，意外得知有幾名閨密都與未婚夫有過一段情，但她並沒有因此動搖，甚至還邀請她們來參加婚禮、沾沾喜氣。

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時間來到婚禮當天，張男本率著伴郎團開心前往劉女家迎親，但就在他完成簡單的習俗遊戲、把劉女的房門推開之後，竟意外發現「伴娘團」都非常眼熟，並在仔細一看後確認，這些人都是他曾經的前女友們。

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張男當下馬上向劉女致歉，頻頻直呼「我錯了」，而劉女則是在一旁不斷地偷笑，與前任團們享受著惡整未來另一半的樂趣。不過，張男在沉澱好心情、深情地向劉女表白後，後者也在恢復冷靜後，點頭答應了張男的求婚，2人最終也順利地完婚。

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