挖呀挖呀挖美女老師「形象大崩壞」？突改曲風自創Rap狂喊「GG」
撰文：TVBS新聞網
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大陸網紅「挖呀挖老師」曾因唱一首《小小花園》的洗腦兒歌爆紅，對音樂相當有熱誠的她，仍時不時會獻唱給觀眾。
近日，她的新歌也曝光了，不同於過去的風格，節奏變快，歌詞也變潮，再次引發粉絲的關注。
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挖呀挖老師，甜美的形象和溫柔的歌聲，一度在兩岸爆紅，最近她又創了一首歌曲《天上地下唯我GG》，和以往童趣的風格不同，開始轉型成潮流歌曲，且被網友懷疑有用變音處理過，整體節奏變快，像在饒舌。
歌詞內容為：「哦哦哦，天上地下，唯我GGBond，你好，美麗的小姐，我的名字叫做Bond，沒錯就是傳說那個GGbond，你美麗又善良，你大方又端莊，能不能幫我小弟鬆個綁。」
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影片曝光後，有一派網友覺得挖呀挖老師還是一如往常的可愛「好可愛，謝謝美好的早上」、「怎麼可以這麼可愛」、「仙女老師」、「妹妹可愛了」、「變音處理，好可愛」、「最可愛的雞雞棒」。
不過也有網友認為有點怪，「聲音不一樣，是否變音處理，不過還是一樣好聽」、「歌詞怪怪的」、「完了！不能用別的詞嗎」、「黃老師你沒梗嗎？」。
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