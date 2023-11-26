中國古代犯人斬首 為何都要在「秋後午時三刻」？揭背後3大原因
撰文：風傳媒
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在古裝劇裡經常可以看到，在過去帝權國家的威權統治下，一旦有百姓犯了殺頭之罪，罪犯就會在斷頭台上當眾受刑。
過去行刑的時刻大多是午時三刻，也約莫是中午12點30分左右，受刑的時間不僅有嚴格限制，連受刑的季節也都在秋季居多，因此才有「秋後問斬」一說。
而有罪之人必須要在特定的季節和時間斬首，共有以下3個原因。
古代斬頭為何一定要選在「秋後午時三刻」？3大原因曝光（點圖放大閱讀）：
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1. 午時陽氣最盛
中國歷史學家紀連海表示，會選在午時三刻行刑是因為這個時候日正當中，是因為這時候地面上幾乎看不到影子。
此時陽氣最旺盛，可以壓制陰氣，讓妖魔鬼怪不敢出現，也是為了幫劊子手和圍觀民眾壯膽。
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2. 降低囚犯痛苦
因為過去的囚犯都會被關在不見天日的地牢中，精氣神自然而然地比一般人虛弱委靡許多，而中午的陽光非常刺眼，囚犯因為不習慣陽光因此會顯得昏沉，在砍頭時也沒有太多的力氣反抗。
因此對於囚犯來說，可以減去掙扎之苦，相對的行刑的成功率也較高。
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3. 行刑時的蕭瑟之風
為了營造行刑緊張和嚴肅的肅殺之氣，古代會選在萬物凋零的季節來執行砍頭之罪。
另外，再加上秋季是農作物已經收成的季節，老百姓可以在不會耽誤農務的情況下前來觀刑，也可以達到殺雞儆猴和宣揚官威的效果。
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