上海女「被閨蜜騙足8年」賣樓榨乾父母舉債逾百萬　一事終於夢醒

上海一名陸姓女子就讀大學時認識了2位李姓、吳姓閨蜜，被2人用話術詐騙長達8年。



其間不但失去其他所有朋友，還賣樓舉債150萬（人民幣，下同）供養2人四處旅遊、購買奢侈品。

直到今年3月她與新認識的朋友聊天，被對方點出問題後，才驚覺遭到詐騙，趕緊到警局報案。

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根據《上觀新聞》報道，上海市公安局寶楊派出所警方今年3月25日收到李女、吳女上門報案，2人聲稱借錢給閨蜜陸女，不料陸女拿到錢就失聯，希望警方能幫忙找到陸女。

不料警方深入調查才發現，2人根本是惡人先告狀，在李吳2人報警的同時，陸女也在另一間派出所報案，聲稱遭李吳2人詐騙長達8年。

事件起源於2012年，陸女高中畢業後，考上了上海某專科學校，並於李女、吳女成為室友。

原本她與班上同學關係都不錯，但後來她因為沉迷玩遊戲，經常與李吳2人一起翹課，但李女總能透過送禮、攀關係等方式讓3人課業不被當，讓她漸漸地崇拜李女，疏遠了其他同學，最終只剩李吳2個朋友。

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直到2015年某一天，陸女突然收到一支影片，李女看了說是她拿信用卡套現的事被發現了，警方要到她家抓人，由於她在網路上查詢，發現相關罪責最重會判到15年有期徒刑，讓她嚇得不知道該怎麼辦，此時李女突然告訴她，有親戚是公安局長，應該可以幫忙處理。

李女隔天告訴她，透過親子的關係，順利聯繫上了上海市公安局長官，對方說想要不追究她的事件，總共拿出100多萬元，由於她的工作收入不高，只好靠欺騙的方式跟家裡拿錢，接著「分期」交給李女。

出於對女兒的愛與信任，不論陸女的理由多麼離譜，陸爸陸母都盡量滿足，家裡錢用光了，就向親戚借錢。

在她心靈憔悴之祭，另一位閨蜜吳女某日突然說，自己母親曾找一位「神婆」算過命十分靈驗，她沒有懷疑吳女的話，不久後透過微信加了神婆好友，看見神婆只詢問了她幾個基本資料，就說出她可能面臨牢獄之災、缺錢等困境，讓她徹底相信了神婆的話。

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神婆告訴她，李女是她的貴人，想要消災解厄，就要把錢都給李女，讓對方過上好日子，她因此把每個月的月薪、父母每月的退休金都匯到李女戶頭，後來甚至連老家的房子都轉讓出去。

陸女的父母一度想要報警，但2人每次走到警局門口，想到一旦報了警，女兒可能就要坐牢，就失去報警的勇氣。

陸女的媽媽說，「我媽媽（陸女奶奶）過世時，買墳墓的錢都是3個哥哥（陸女舅舅）出的，我和我爸爸一分錢都沒了，都給女兒了，讓哥哥恨死我了」、「不敢不給啊，我女兒欠了高利貸，不還錢人家就要把她抓走，糟蹋了」、「後來我看到女兒打來的電話就害怕，接都不想接，這是來要命的啊」。

直到今年3月，陸女在網路上跟新認識的網友聊天，無意間說了李女與神婆的事情，對方看了她與神婆的對話截圖後，告訴她神婆根本就是李女假扮的，提醒她可能是被「閨蜜」騙了，那一瞬間她彷彿從一場噩夢驚醒，想起來8年間種種不合理之處，沒有猶豫立刻前往派出所報案。

陸女後來反省，認為李吳2人的謊言非常拙劣，換成別人一眼就能看穿，她之所以深陷其中，可能和3人的相處模式有關，在3人的關係中她總是處於下位，她相當崇拜李女「腦子靈活」、「有手腕」等特質，才在不知不覺中，對李女言聽計從，難以自拔。

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李女事後坦承，她會欺騙陸女，主要是覺得陸女太懶了，欠了銀行數十萬元卻不工作，才偷偷傳影片嚇唬對方，沒想到陸女真的會上當。

後來她曾想要坦白，但一想到說出真相後，會永遠失去這個好閨蜜，就決定繼續騙下去，「比起坐牢，讓我們3個分開是更讓我痛苦的事情」。

吳女則供稱，她從來沒有想要騙陸女的錢，直到2016年李女突然要她跟陸女作證，她才知道李女在騙陸女的錢，因為這些騙來的錢都花在她與李女的日常娛樂和消費，所以一直沒捨得告訴陸女真相。

上海浦東法院日前審理案情，判處李女有期徒刑7年、併科罰金8萬人民幣，吳女有期徒刑5年半、併科罰金6萬人民幣，同時必須還給陸女8年間的詐騙所得約150萬人民幣。

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