颱風銀杏｜天文台料周日逼近港400公里　因乾燥東北季候風會減弱

天文台指今日(5日)正午十二時，颱風銀杏集結在馬尼拉之東北偏東約670公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。天文台預料熱帶氣旋銀杏隨後較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，預料受乾燥的東北季候風影響，銀杏會有所減弱。但在東北季候風及銀杏的共同影響下，周期間至下周初華南沿岸海域風勢頗大。



天文台表示東北季候風正影響廣東沿岸。預測本港下午部分時間有陽光。今晚大致多雲，有一兩陣微雨。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。展望 ：未來兩三日大致天晴及乾燥，早上稍涼。接近周末市區最低氣溫在21度左右。乾燥的東北季候風會在未來數日影響廣東沿岸，該區普遍晴朗及乾燥，早上稍涼。



天文台11月5日早上發放的熱帶氣旋路徑圖顯示，銀杏較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，預料受乾燥的東北季候風影響，銀杏會有所減弱。（天文台圖片)

天文台料銀杏隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部；不過受乾燥的東北季候風影響，屆時銀杏會有所減弱。東北季候風向來是熱帶氣旋兩面刀，可以「助攻」加強外圍風力，但也會因其受乾燥及低溫而成「颱風殺手」，被視為助本港擋熱帶氣旋的其中一個「李氏力場」，天文台指不少電腦模式預測銀杏會在南海被乾燥的東北季候風「推」向西南並逐漸減弱。

天文台11月5日早上8時發放的熱帶氣旋路徑圖顯示，預測熱帶氣旋銀杏11月10日上午8時，會以颱風級別逼近本港以南約400公里。（天文台圖片)

天文台今早8時發放的熱帶氣旋路徑圖顯示，預測銀杏周三（6日）早8時增強為強颱風，中心附近最高持續風速升至每小時155公里，到周四（7日)早上更達每小時165公里；周五（8日）將進入本港東南約800公里警戒範圍，持續風速每小時165公里，仍屬強颱風級別。至周六轉颱風級別，周日觸及本港以南400公里範圍，並減弱為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速降至每小時110公里。

11月5日早上8時的衛星雲圖顯示，天文台預料銀杏隨後較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部（天文台圖片)

天文台科學主任在「天氣隨筆」發表題為《秋天的「銀杏」》文章，指熱帶氣旋銀杏會在未來兩三日逐漸增強，並移向呂宋海峽一帶；按照現時預測，銀杏隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，但受乾燥的東北季候風影響，屆時銀杏會有所減弱；受東北季候風及銀杏的共同影響，預料周末期間至下周初華南沿岸海域風勢頗大。

海水溫度較高、高空反氣旋引導 利增強並進入南海

科學主任指出，現時銀杏所處之西北太平洋的海水溫度較高，有利其進一步發展；預料銀杏會於未來兩三日在其北面的高空反氣旋引導下向西北方向移動，移向呂宋海峽一帶。

天文台指現時西北太平洋的海水溫度較高，有利銀杏進一步發展。（天文台圖片)

不過，銀杏隨後的發展存在變數。路徑概率預報圖顯示，銀杏較大機會採取偏西方向移動，橫過呂宋海峽並進入南海中北部。

天文台11月4日發表的熱帶氣旋銀杏的路徑概率預報圖，預測極大機率進入南海中北部。（天文台圖片)

▼人工智能天氣預測模式「盤古」11月4日早上預測熱帶氣旋銀杏在呂宋海峽消散▼



+ 4

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」11月4日早上預測熱帶氣旋銀杏在東沙群島消散▼



+ 5

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月4日上午預測熱帶氣旋銀杏吹襲越南中部



+ 4

▼10月26日 3號風球下遊客尖沙咀海旁打卡▼



+ 6

至於本港短期天氣方面，天文台預測一股東北季候風會在明日（4日）繼續影響華南，而一道雲帶會覆蓋沿岸地區。預料乾燥的季候風補充會在本周中期抵達華南沿岸，該區風勢頗大，隨後兩三日天色大致良好，早上稍涼。

九天天氣預報顯示，未來數日吹東至東北風，周一及二（4及5日）短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨，周二及三（5及6日）離岸間中6級；周三起天氣乾燥，相對濕度降至最低45%，周四及五市區氣溫降至最低22度。

▼11月12日 約3000人參加新世界維港泳▼



+ 82

新世界維港泳周日舉行 料吹東北風4級、氣溫介乎23至28度

天氣預報暫未見預測該熱帶氣旋對港有影響。而新世界維港泳下周日（10日)舉行，泳手由港島游向尖沙咀，或要「逆水」而行，天文台測當日吹東北風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光，氣溫介乎23至28度。