西貢鯨魚｜政府反應慢累死布氏鯨？　謝展寰須回應的4個疑問

香港水域罕有出現布氏鯨，吸引大批市民出海觀鯨。今日（31日）卻證實鯨魚已死亡。有專家議員均認為今次的悲劇，因政府反應遲緩所致。但政府內部不認同反應慢的批評，強調警方、海事處、漁農自然護理署做了很多工作。



誠然，警方和海事處不斷巡邏，但他們只是協助，漁護署才是「主力」，作為漁護署直屬決策局的環境及生態局及局長謝展寰，不是責無旁貸嗎？究竟政府在發現鯨踪後有否研究協助牠離開本港水域的方案？否決設禁船區後，有否研究其他保護方案？放眼未來又會如何處理同類事件？還望作為問責官員的謝展寰能公開交代。



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《香港01》獲船家提供相片及影片，顯示一條鯨魚疑似側身翻肚，漂浮在海上不動，懷疑其身體出現問題。警方後來證實，今（31日）晨10時46分接報在西貢牛尾洲南面發現一條鯨屍。

香港海豚保育學會會長鄭家泰批評，政府介入太慢太遲，發現鯨蹤後的第二星期才派水警驅趕或勸走圍觀船隻，後期才討論是否應設禁區或減速區，亦無成立專家小組討論如何救助，認為今次事件值得政府檢討：「再發現同類事件如果都係咁慢，只能眼白白咁（睇住佢死）……一係就等佢自己走得返出去。」

立法會議員江玉歡也指政府的角色應是「看門人（Gatekeeper）」，需要及早介入市民觀鯨的情況，有責任加強巡邏，禁止市民出海觀鯨，「唔能夠企得太後」。

要追究政府是否反應緩慢，先回顧一下鯨魚由出現在本港水域至死亡的時序，期間政府又做了甚麼？

布氏鯨出現本港的消息在7月13日傳出，隨即有不少市民出海觀鯨，水警及海事處翌日也派人出海巡邏。至7月15日，漁護署巡視糧船灣海一帶，未有發現鯨魚。當時有保育專家一度估計鯨魚或已離開香港水域。

▼7月23日 西貢鯨魚再「浦頭」覓食▼



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不過，鯨魚「消失」大約一周後，7月21日至23日期間，有出海市民在西貢海域發現鯨魚再出現。

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7月25日，有市民發現網上平台小紅書流傳西貢鯨魚被多艘船圍觀片段。

照片中可見鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕。（Sunny Tong提供／生態協會）

同日，海洋公園表示有市民提供照片顯示鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕，安全狀況令人擔憂。有保育人士呼籲在鯨魚出沒之處劃定禁船區，或至少應限制船隻速度。

而《香港01》在發現鯨魚受傷後，先後向環境及生態局和漁護署查詢，將會如何保護鯨魚，確保牠的安全。

發現鯨魚受傷後 政務司司長下令加強巡邏

及至當時作為署理特首的政務司司長陳國基，翌日（26日）傍晚在社交網站發文，指已要求警方、漁護署和海事處加強宣傳等工作，包括派出水警船在附近海域巡邏，一旦發現有觀光船靠近鯨魚出沒一帶，會勸喻他們離開，及在西貢碼頭等地勸喻市民及載客船隻負責人不要出海「追鯨」。至於如何協助鯨魚方面，漁護署會繼續徵詢專家意見。

之後，漁農自然護理署於晚上七時半，首次透過政府新聞處發稿強烈勸喻市民不要追蹤鯨魚，指署方已在鯨魚出沒的海域派員加強巡邏，並在西貢碼頭等地方作出不要出海觀鯨的勸喻，及提醒市民在水上發現鯨魚出沒時，必須保持距離，並減慢船速。發言人稱，所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》保護，違者一經定罪，最高可被判監禁一年及罰款十萬元。

翌日（27日）漁護署再發稿稱，知悉有意見提出訂立禁船區以保護鯨魚，但由於鯨魚出沒的地點及時間並不固定，範圍廣闊，需要特別管理的水域亦須按實際情況隨時改變，在不影響其他海上使用人士的情況下「執行上並不可行」。

政府否認反應緩慢

換言之，政府的「護鯨」行動升級，是在發現鯨魚受傷之後。政府內部不認同專家和議員反應緩慢的批評，強調多個部門已做了很多工作。

作為決策局的環境及生態局，在陳國基表態後，分別在官方Facebook和 IG轉貼漁護署新聞稿。今日鯨魚死亡的消息傳出後，亦暫時未見該局有任何回應。不過，政府內部指，環境及生態局和漁護署正努力處理事件中。

4大疑問待謝展寰回應

本來，「護鯨行動」上升至政府最高層下指令，反映了政府的關注，但問責制下，決策局各有權責，可否請主事的環境及生態局公開交代以下的疑問：

1.7月13日已發現鯨魚踪影後，政府內部有否商討協助牠離港的方案？

2.當發現鯨魚受傷，否決設定禁船區後，有否研究其他保護方案？

3.作為決策局的環境及生態局，局長謝展寰為何一直未有公開回應事件？

4.政府會否檢討今次事件處理方式，以防日後再有同類悲劇發生？

布氏鯨的死，已無法逆轉。希望政府能否從今次事件汲取「血的教訓」，儘管居於深水的布氏鯨現身香港雖然罕見，但根據香港海豚保育學會統計，在2021年4月至2022年3月監察年度期間，研究員辨認出106隻個別海豚，總共觀察到牠們出現370次，其中75%是出現在大嶼山西面水域。

至於鯨魚，近年不時有鯨魚游入香港水域，例如2022年4月有「瀕危」鯨鯊在果洲群島出沒，同年2月交椅洲有虎鯨蹤影，2020年更是有近百條偽虎鯨現身維多利亞港。若政府不採納專家和議員的建議，制定預案，以防日後再有類似事件發生，隨時日後又再眼睜睜看著又一條生命逝去。

此外，曾經一窩蜂湧出海觀鯨的市民，又是否應該反思他們這種打卡湊熱鬧的行為，也為感敏的鯨魚帶來致命的風險？