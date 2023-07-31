西貢鯨魚｜海洋公園保育基金料鯨魚剛死不久　背發現多一個新傷口

一條布氏鯨本月中起在西貢海面出沒，連日來大批市民出海觀鯨，鯨魚早前亦被發現身上疑有被螺旋漿擊中的傷痕，至今日（31日）被發現浮屍海面，側身反肚，內臟溢出。及至傍晚，當局安排躉船將鯨屍拖往西貢萬宜水庫西壩，以作解剖及調查死因。

海洋公園保育基金代表晚上在萬宜水庫西壩見傳媒，講解鯨屍初步檢查情況，指出相信鯨魚是剛死去不久，人員在其背部發現多一個明顯的新傷口，即前後合共有三個傷口，但新傷口是否鯨魚死亡原因，仍有待進一步解剖確認。



香港海洋公園保育基金科學主任陳梓南表示，海洋公園與保育基金今早接獲漁護署通知，在西貢水域內發現鯨魚屍體，團隊即與漁護到場處理，下午4時45到場評估現場及鯨屍情況，並與漁護署商討後，決定安排躉船將鯨屍運到岸邊處理。鯨屍晚上7時45分運抵萬宜水庫西壩，獸醫正在檢查及解剖。

陳梓南稱，鯨屍送上岸後的初步檢查顯示，鯨魚背部除了有早前發現的兩個舊傷外，亦出現一個明顯的新傷口，惟傷口是否造成鯨魚死亡的原因，仍有待進一步解剖確認。至於在海面上漂浮的，則是鯨魚的脂肪組織。陳梓南續說，人員亦會檢取鯨屍內臟及血液樣本作進一步化驗，以了解鯨魚死前的健康狀況。由於天氣炎熱，人員會盡快解剖，以免鯨屍狀況進一步惡化。

稱鯨魚死亡是「好機會」 讓公眾思考如何與不同物種相處

被問到海洋公園保育基金或當局是否太遲介入今次鯨魚現身事件，陳梓南表示，海洋公園和海洋公園保育基金自鯨魚一出現在市民眼前，已緊密與漁護署緊密監測牠，過程中亦不時與漁護署商討可行方案，鯨魚最終死亡是「好可惜」，但他認為鯨魚死了亦是「好好嘅機會」讓大家認真想想如何與大自然的不同物種相處。

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《香港01》記者今早在西貢牛尾洲南面海面見鯨魚屍體漂浮，水警及海事處在海面巡邏調查。現場可見鯨魚背部近尾鰭皮開肉綻，開始腐爛，鯨屍隨着水流飄向小棕林方向。水警船不斷在海域巡邏，不時呼籲船隻「後啲、後啲，唔好太近。」漁護署人員船隻靠近鯨屍檢查。

布氏鯨浮屍西貢海面，漁護署人員乘船靠近觀察及調查。（朱永倫攝）

海洋公園及香港海洋公園保育基金（保育基金）表示，有關市民今日報稱於西貢海面發現鯨魚屍體，團隊聯同漁農自然護理署前往相關水域，詳細了解及處理個案。海洋公園及保育基金強烈呼籲公眾不要出海觀看，並會適時公布進一步消息。

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有船家向《香港01》提供照片及影片，其中一段長約10秒的影片顯示，一條鯨魚疑似側身翻肚，漂浮在海上不動，狀況與之前「上水」張大嘴吧進食後又游走不同，懷疑其身體出現問題，亦引起大批網民關注。

另外有影片近距離拍攝到鯨屍狀況，屍身爆裂有內臟溢出，片中船家不禁嘆道：「打車葉（螺旋槳）打到啲腸都標埋出嚟！」

警方表示，今早10時46分接報在西貢牛尾洲南面發現一條7米長布氏鯨屍體，其背部受傷，水警及漁護署職員到場調查。案件列作動物屍體發現，鯨屍由漁護署檢走。

有市民發現疑有鯨魚側身翻肚漂浮在水面。（讀者提供）

自本月13日，西貢發現有鯨魚後，其行蹤隨即成為大批市民關注點，更有不少人租船出海觀鯨。近日社交平台不時出現照片，見到有船隻距離鯨魚極近，而鯨魚早前亦被發現身上疑有被螺旋漿擊中的傷痕，有專家推斷非近期造成且正在癒合。政務司司長陳國基更在社交平台勸籲市民勿再出海「追鯨」，並要求相關部門加強巡邏等。