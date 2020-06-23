「肉望」大解放 最平169兩塊頂級安格斯牛排！

一聽到安格斯牛和黑豚肉的品牌，自然就會聯想到肉質的保證，Bare Foods不單止為你帶來價格優惠的頂級安格斯牛扒和黑豚肉，還搜羅了各種的食材及限時優惠套餐，現已登陸優質食品網購專頁Deluxe，保證你可以盡情大快朵頤！

Bare Foods 專門與世界各地優質食材供應商合作，為客戶提供更多的烹飪選擇，安坐家中就能嘗盡世界美味！最近，Bare Foods更登陸「優質食品專頁 Deluxe」，推出限時優惠 - 【各款安格斯牛套餐一律9折，買滿500更享有免費送遞服務！】

👉立即搶購頂級安格斯牛排

🔻🔻🔻按圖查看限時套餐組合詳情🔻🔻🔻

+ 4 + 3 + 2

不吃牛肉？無問題! 除了牛肉外，Bare Foods也同樣也在 Deluxe 專頁提供豬肉類的網購限時優惠套餐，不用為選擇而煩惱，四款不同部位的黑豚肉讓你一次就能嚐夠！

👉立即到Deluxe專頁瀏覽優質食品

👇👇👇按圖查看黑豚肉限時套餐組合詳情👇👇👇

現時，在Deluxe專頁網購食材除了享有9折優惠套餐外，只要購物滿500，再輸入優惠碼，即可再享有8折上折優惠！限時優惠，萬勿錯過!

👉同場加映全民網購8折優惠碼

相關文章:

網購即扣減$60👉【「01積分」網購即扣減$60】日本水果、有機食材、素食免費入手

購物同時賺分👉【網購、嗌外賣就有分賺】用e肚仔埋單 輕鬆賺2,000「01積分」

揭曉網購8折優惠碼👉【附優惠碼】食品網購專頁全民8折 購物同時賺分 積分升值當錢使

【限時優惠】有機食品推介 👉【有機零食】越食越健康？ 原來零食都可以咁有營養！

【限時優惠】產地直送水果推介 👉【夏季期間限定 各地罕見水果大集結！】

輕易上手! 素食食譜 👉教你玩轉-素學-以假亂真嘅新派素食