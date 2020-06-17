【教你玩轉「素學」】 以假亂真嘅新派素食

撰文：e肚仔
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想食素，唔再只有「中式齋店」那種沉悶而且油鹽量多的齋菜！現時新派素食大行其道， 小編今次特意挑選兩款幾乎以假亂真的仿肉類食譜，烹調過程一樣方便簡單！
以下食譜的材料簡單，全都可在全港第一素食超市甘薯葉買到:食譜1｜鮮茄芝士焗素魷圈 (奶素)
🔻按圖了解煮法🔻
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香酥素魷圈在優質食品專頁Deluxe 上的「甘薯葉」買到。
食譜2｜脆炸豆卷配泰式酸辣醬
🔻按圖了解煮法🔻
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「滋味素豆卷」現時正進行限時優惠$33.5（原價$36.9）
🔻限時優惠🔻
現時「甘薯葉」在優質食品專頁Deluxe上，指定素食產品進行折扣優惠，包括「滋味素豆卷」也降至$33.5一包（原價$36.9）， 再輸入8折優惠碼（獲取8折優惠碼），即享折上折！優惠期間買滿$600更可享有免費送遞服務，喜歡素食的你千萬不要錯過！
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