「酒」到發源地　最平$82嘆到貴族味道

格魯吉亞 - 這片盛產葡萄酒的國度似乎對大部分人而言，仍然是充滿未知，但其實這片位於東歐的小國是全球最早釀造葡萄酒的地方，擁有八千年釀酒歷史，也是世界唯一以陶瓶酒出產國。

以前的格魯吉亞酒都為貴族、國家所獨享，甚至禁止出口。時至今日，格魯吉亞酒莊的創辦人成功把格魯吉亞酒引進香港，現正在「優質食品專頁 Deluxe」以優惠價格低至66折發售，滿購物$800更免費直送到你府上，不用再遠渡重洋，在香港就能品嚐到八千年來的技藝，同時收藏儼如藝術品的人手陶瓷瓶。

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傳統陶瓶酒是格魯吉亞當地引以自豪的文化遺產，造型獨特且全部人手製作，極具當地特色，暢飲之餘，留下來當擺設也會是一個不錯的選擇。

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